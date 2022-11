Una foto di Gigi D’Agostino riaccende la speranza: come sta?

Quali sono le condizioni di salute di Gigi D'Agostino? Un anno fa l'annuncio della terribile malattia

Come sta Gigi D’Agostino? E’ passato un anno dal terribile annuncio, quando rivelò a tutti di avere il cancro. Poi a distanza di qualche settimana altre parole dure da scrivere e da leggere, la richiesta che il nuovo anno gli portasse forza e pace. Oggi c’è ua nuova speranza, è Gigi D’agostino a darla a tutti pubblicando finalmente una sua nuova foto. Non mostra tutto il suo volto ma sorride. Indossa un cappello ma è davanti al mare, il suo è un selfie ed è lo scatto che riempie di gioia tutti, che fa urlare tra i commenti i suoi fan, quelli che per anni hanno ballato con la sua musica e che continuano ad attenderlo. Gigi D’Agostino non ha aggiunto nulla, non una parola, nessun commento, tutti sperano che quel sorriso sia l’annuncio che il tumore è sconfitto o che almeno c’è ancora da combattere ma verso la guarigione.

Gigi D’Agostino riaccende la speranza con una foto e un sorriso

In primo piano ci sono tre post, sul profilo social di Gigi D’Agostino c’è ancora ben evidente il messaggio, quando a dicembre del 2021, un anno fa scriveva: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…” aggiungendo il dolore costante, senza pace ma con una sofferenza che lo consumava rendendolo debole. Era alla ricerca del sollievo, dei messaggi che per un po’ gli avrebbero donato quella pace, quella pausa tanto desiderata.

Poi la foto della sofferenza, magrissimo, senza la possibilità di stare in piedi da solo. Gigi D’Agostino ci aveva lasciato tutti senza notizie ma adesso quel selfie davanti al suo mare, quel sorriso fanno piangere Gabriele Parpiglia, sciogliere in mille cuore Clementino, chiedere da parte di tutti il suo ritorno il prima possibile continuando a dargli quella forza che gli sta facendo vincere la battaglia, la più dura.