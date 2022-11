Verso Sanremo 2023: Amadeus pronto all’annuncio di BIG

E' tutto pronto per l'annuncio ufficiale: Amadeus rivelerà la lista di Big a Sanremo 2023 nell'edizione del TG1 delle 13,30 del 4 dicembre

Cresce sempre di più l’attesa in vista della nuova edizione del Festival di Sanremo. Inutile dirvi che dopo il clamorosi successi delle ultime tre edizioni, sarà ancora Amadeus a condurre il Festival. Farà Sanremo 2023 e anche Sanremo 2024 con un contratto super blindato che la Rai ha proposto al direttore artistico. Insomma una riconoscimento molto importante per un lavoro più che strepitoso che Amadeus ha fatto in questi due anni difficilissimi ( e prima ancora con l’edizione del 2020, super). Amadeus scrive quindi, la storia del Festival. E’ il solo dopo Pippo Baudo ad aver condotto cinque edizioni del Festival. Ma torniamo a Sanremo 2023. Il conto alla rovescia è iniziato perchè proprio tra una settimana, conosceremo la lista tanto attesa dei BIG che saliranno sul palco!

Il 73° Festival della Canzone Italiana, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023 ci regalerà ancora record di ascolti, ma soprattutto musica bellissima come è successo negli ultimi anni? Bhè lo scopriremo molto presto anche leggendo la lista dei BIG che Amadeus ha scelto. Anche quest’anno, sono state tantissime le canzoni arrivate sul tavolo di Amadeus e scegliere le migliori, non deve essere stato affatto facile.

Amadeus pronto a lanciare la lista dei BIG di Sanremo 2023

“Posso dire che rivelerò la lista dei Big domenica 4 dicembre al Tg1 delle 13.30“ ha annunciato il direttore artistico e conduttore di Sanremo, intervenuto alla Milano Music Week. L’edizione del tg scelta, dunque, è quella delle 13.30 e non quella serale, che in queste settimane non va in onda alle 20 ma è anticipata all’insolito orario delle 19.20 per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio. Insomma si cambia e Amadeus cambia le carte in tavola per dare un annuncio in una edizione certamente seguitissima del TG!

Il 4 dicembre, dunque, l’annuncio dei 23 Big in gara a Sanremo 2023, a cui si aggiungeranno il 16 dicembre i 3 vincitori della finale di Sanremo Giovani. Attendiamo con ansia di conoscere la lista ufficiale dei BIG in gara.