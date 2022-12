Oggi l’annuncio: tutti i BIG a Sanremo 2023

E' tutto pronto per la lista dei BIG in gara a Sanremo 2023: oggi il grande annuncio di Amadeus alle 13,30 durante il TG1

Manca ormai pochissimo al grande annuncio di Amadeus. Nell’edizione delle 13,30 del telegiornale, oggi Amadeus darà il comunicato ufficiale con i nomi di tutti i Big in gara a Sanremo 2023. Il direttor artistico, al suo quarto Sanremo, ha rivelato che i nomi, saranno quelli di grandi artisti. Lo ha fatto capire pronunciando questa frase: “I miei super ospiti saranno i cantanti in gara” ha detto Amadeus che ha anche aggiunto che non ci saranno super ospiti italiani, se non over 70, questo proprio perchè chi vuole partecipare a Sanremo, può farlo in gara. Ed è per questo motivo, che sta crescendo sempre di più l’attesa in vista della lista con tutti i nomi dei BIG a Sanremo 2023. Gli addetti ai lavori sono infatti convintissimi che ci saranno delle clamorose sorprese, una dell’ultima ora è ad esempio Renato Zero.

Sanremo 2023 il toto nome in attesa dell’annuncio ufficiale

Secondo i pronostici di queste ore, tra i BIG in gara a Sanremo 2023 dovrebbe esserci anche Marco Mengoni, già vincitore del Festival nel 2013. Un altro super nome è quello di Giorgia, vincitrice del Festival nel 1995; e che dire del grandissimo Gino Paoli una stella della nistra musica. Del toto nomi fanno parte anche Colapesce e Dimartino, il rapper dei record Lazza, Tananai, Myss Keta con Il Pagante e Vasco Brondi. E ancora Nada, Luigi Strangis ( in quota Amici, oltre a lui si fa anche il nome di Alex, altro ex concorrente di Amici). Sul palco di Sanremo, Elodie, è stata cantante, co-conduttrice, ospite , ma quest’anno, dovrebbe tornare con una canzone in gara e chissà, magari anche vincere? Per quanto riguarda le altre donne del Festival, sul palco di Sanremo 2023 dovrebbero esserci anche Francesca Michielin e la neo mamma Levante. Poi il duo che si potrebbe riunire proprio in occasione del Festival, quello formato da Paola e Chiara. Tra gli altri nomi per Sanremo 2023 anche quello di Madame.

C’è chi pensa anche a un grande rapper. Ad esempio, tra i nomi dell’ultima ora, circola quello di Salmo. E pare che ci si possa aspettare anche un grande ritorno, quello di Ultimo. A proposito di grandi nomi, potrebbe salire sul palco di Sanremo anche Max Pezzali. Insomma un super cast quello scelto da Amadeus che si prepara al grande annuncio. Seguiteci oggi in diretta alle 13,30 per tutte le conferme o le smentite e per la lista ufficiale dei BIg in gara a Sanremo 2023.