Sanremo Giovani 2022: gIANMARIA vince la serata ma a Sanremo 2023 ci vanno in sei, ecco chi

Amadeus ha eletto le sei canzoni e i rispettivi artisti che per direttissima passano da Sanremo Giovani a Big di Sanremo 2023

Non era mai successo prima d’ora che il Festival di Sanremo accogliere fra le fila dei suoi Big in gara un cantante proveniente dalla selezione delle Nuove Proposte. Ma a farlo per primo ci è arrivato Claudio Baglioni che consacrò al successo Mahmood. Amadeus ha voluto strafare e dai “Giovani” ne prese addirittura tre: Tananai, Matteo Romano e Yuman. Ma visto che c’è sempre tempo per rilanciare, a Sanremo 2023 i “giovani” che diventano Big saranno addirittura in sei!

Incredibile ma vero: Amadeus e la giuria selezionatrice di Sanremo Giovani 2022 quest’anno ha premiato i primi sei classificati concedendo loro un posto assicurato nella gara dei Big in scena il prossimo febbraio 2023 sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Scopriamo insieme chi sono stati fortunati vincitori di questa incredibile opportunità.

Sanremo Giovani 2022: le sei nuove proposte che passano nei Big

I sei artisti che vanno per direttissima fra i Big di Sanremo 2023 sono i seguenti: Shari, gIANMARIA, Colla Zio, Sethu, Will e OLLY. Nulla di fatto per le altre sei proposte che si sono esibite durante la serata Sanremo Giovani 22 del 16 dicembre su Rai Uno: fuori Noor, Fiat 131, Romeo & Drill, Giuse The Lizia, Mida e Mannini.

Nonostante siano tutti “al secondo posto” ex equo come ha annunciato Amadeus nel corso degli ultimi minuti di trasmissione, il conduttore si è contraddetto ed ha deciso di annunciare il brano vincitore di questo concorso; un titolo che, va dato atto, non fornisce alcun premio. A trionfare in Sanremo Giovani 2022 è stato gIANMARIA con il brano “La città che odi”.

In ogni caso, tutti e sei i selezionati dovranno scaldare le ugole e presentare a febbraio 2023 un brano inedito da eseguire per la prima volta durante il Festival. Di questi sei brani già conosciamo i titoli: Shari canterà “Egoista”, gIANMARIA porterà “Mostro”, Colla Zio con “Non mi va”, Sethu ci farà sentire “Cause perse”, Will canterà “Stupido” mentre OLLY punterà tutto su “Polvere“. Questi sono i titoli dei primi sei brano in gara a Sanremo 2023… ma la gara vedrà in tutto ventotto brani inediti visto che dobbiamo aggiungere i ventidue brani dei veri Big.