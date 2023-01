Damiano e Victoria sempre più distanti per colpa di Giorgia Soleri? Parla la Lucarelli

Girano strane voci sul rapporto tra Victoria e Damiano: i due sono davvero ai ferri corti? Parla Selvaggia Lucarelli

In una delle ultime puntate del suo podcast Il sottosopra, Selvaggia Lucarelli ha analizzato il fenomeno Maneskin ma ha anche parlato del rapporto tra Damiano e Victoria. Da più di un mese, circolano in rete diverse indiscrezioni relative a quello che starebbe accadendo tra i due. C’è chi dice che non vadano più d’accordo, c’è chi pensa che questa rottura potrebbe persino fare male alla band. La Lucarelli, che analizza anche come i Maneskin a suo dire, nell’ultimo periodo, si siano poco concentrati sulla musica e tanto sull’immagine, finendo per diventare dei manichini e non dei musicisti, mette in evidenza che qualche problematica potrebbe realmente esserci, nonostante la band e l’ufficio stampa, cerchino di allontanare il pettegolezzo. E, anche secondo quanto riferisce la Lucarelli, il motivo della rottura tra Damiano e Victoria, sarebbe Giorgia Soleri, la fidanzata del frontman della band. Ma perchè Victoria dovrebbe aver litigato con Damiano per via della Soleri? Non è dato sapere ma in questi mesi ci sono state diverse circostanze che hanno fatto pensare che qualcosa non vada: la Soleri è stata più volte al fianco di Damiano nel suo tour anche negli States. Ma non ci sono foto o video che mostrino la scrittrice Giorgia al fianco di Victoria. Inoltre la musicista non si è presentata al compleanno di Damiano, organizzato proprio dalla fidanzata. Come mai? Tutti dicono che la Soleri è il motivo di questa rottura ma nessuno spiega però il perchè.

Victoria e Damiano: cosa non va, parla Selvaggia Lucarelli

“Tutti vorremmo sapere cosa c’è che non va tra lei e Damiano. Già, perché per quanto la band e il management facciano il possibile per farci credere che siano affiatati, le voci di un rapporto scricchiolante tra Victoria e Damiano si rincorrono da un pezzo. L’assenza di lei al compleanno di lui dà concretezza all’indiscrezione” ha detto la Lucarelli nel suo podcast.

E ancora: “Si parla di scarso feeling tra Victoria e Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano. Indiscrezione presente in molti articoli mai smentiti. Esistono foto di Berlusconi in compagnai di qualche comunista, ma non ci sono scatti di Victoria con Giorgia Soleri“.