Gianluca Grignani rischia la squalifica da Sanremo 2023? La sua canzone finita online?

La canzone di Sanremo 2023 di Gianluca Grignani sarebbe finita online. Rischia la squalifica per lo spoiler?

I fan di Gianluca Grignani sono già in agitazione, il cantautore potrebbe rischiare l’eliminazione da Sanremo 2023. Sembra che il suo brano sanremese sia finito online. Cosa c’è di vero in tutto questo? Davvero Gianluca Grignani rischia di essere eliminato dal festival di Sanremo? Lui ovviamente non ha commesso nessun errore, nessuna distrazione ma a pochi giorni dall’inizio del festival di Amadeus non manca lo spoiler, ciò che non deve mai accadere prima della gara, l’ascolto della canzone, anche solo di un pezzetto. Il critico letterario Gian Paolo Serino avrebbe pubblicato su Facebook quello che sembra essere un pezzetto di Quando ti manca il fiato, appunto il brano con cui Gianluca Grignani parteciperà a Sanremo 2023. Si tratta di un video ma che è già stato eliminato, solo che c’è chi l’ha ascoltato.

E’ Mow Mag a riportare la notizia, a sottolineare che manca davvero poco al festival 2023 e che il critico Serino potrebbe avere pubblicato 3 minuti del brano, un lungo estratto. “Il video della diretta Facebook di Serino, che ha sottolineato nel post di aver lavorato a “Quando Ti Manca Il Fiato”, è durato per tutta la lunghezza del brano. Nel post si poteva leggere come il critico lamentasse che il pezzo, in una seconda stesura, sarebbe stato modificato”.

C’è altro: “Non è chiaro se si tratti della prima o della seconda versione e davvero di quella in gara al festival di Sanremo. Anche perché sarebbe un incredibile spoiler che potrebbe mettere a rischio la partecipazione di Gianluca Grignani”.

Il tema che Grignani affronta nel brano è delicato, racconta la sua storia controversa con il padre: “No, che non sto male, ma quando verrà, tu verrai o no al mio funerale? […] Ciao papà, ciao papà. Io ti perdono, le mie lacrime sono sincere. Ma c’è chi non lo farà, accetta la verità […] Questo è quello che devo imparare, ed è questo che mi hai insegnato tu” queste le frasi che si sentono nel video. Speriamo che tutto si risolva senza alcun problema per Grignani.

Ci sarebbe un aggiornamento positivo per Gianluca. Sembra che la partecipazione di Grignani al festival sia salva, come conferma l’Adnkronos in base a foni Rai vicine all’organizzazione di Sanremo 2023: “la diffusione del video non pregiudica per la direzione del festival la partecipazione dell’artista. Il caso, dunque, si è aperto e chiuso in poche ore”.