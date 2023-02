Muschio Selvaggio a Sanremo 2023: orari e dove vederlo

Fedez e Luis Sal sbarcano a Sanremo 2023 con Muschio Selvaggio: ecco a che ora va in onda e dove vederlo

Le polemiche dei giorni passati non hanno fatto cambiare alla Rai idea su “Muschio Selvaggio” . Ieri pomeriggio dai social della Rai e da quelli di Fedez e Luis Sal, è arrivato l’annuncio tanto atteso. Muschio Selvaggio infatti, come anticipato da Dagospia, si trasferisce a Sanremo per seguire dal vivo la kermesse musicale più attesa dell’anno, il Festival di Sanremo. E visto che Fedez è il marito di Chiara Ferragni, una delle 4 co-conduttrici del Festival, ed è anche amico di tanti degli artisti in gara, ci aspettiamo che da Muschio Selvaggio, arrivino contenuti esclusivi molto interessanti.

In collaborazione con le direzioni Intrattenimento Day Time e Rai Play e Digital, il podcast andrà in onda per la prima volta in televisione, in esclusiva su Rai 2 per 15 minuti alle 18.45 tutti i giorni, dal 7 all’11 febbraio (per un totale di cinque puntate).

Muschio Selvaggio a Sanremo: dove vederlo

Non solo Rai 2. Dove vedere Muschio Selvaggio? La puntata, nella versione integrale da 40 minuti circa, sarà poi disponibile sulle piattaforme di streaming Rai, RaiPlay e RaiPlay Sound, a partire dalle ore 19.00.

“Muschio Selvaggio”, il podcast ideato da Fedez e Luis Sal che conta 1,11 milioni di iscritti e oltre 177 milioni di visualizzazioni, arriva per la prima volta in televisione. I due conduttori cureranno la striscia quotidiana e al tavolo di “Muschio Selvaggio” si alterneranno ogni giorno ospiti diversi per raccontare il Festival, i retroscena e le sue innumerevoli curiosità. Fedez ha già anticipato che ci sarà anche un ospite speciale fisso. Poi in ogni puntata si alterneranno alcuni Big in gara al Festival. Lo studio di Mischio Selvaggio sarà in centro a Sanremo su una terrazza che permetterà dunque a tutti i fan di salutare i loro beniamini ma non solo. Muschio Selvaggio dunque è per tutti ma soprattutto per la musica.

Per il momento Fedez non ha spoilerato molto altro, ma essendo lui, il re degli spoiler, possiamo aspettarci anche altre anticipazioni prima del 7 febbraio. Noi comunque vi terremo aggiornati, continuate a seguirci con tutte le ultime news da Sanremo.