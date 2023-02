Testo Tango: Tananai a Sanremo 2023

Tananai a Sanremo 2023 canta Tango: ecco il testo della canzone

Dopo l’ultimo posto dello scorso anno, Tananai punta a bel altra posizione a Sanremo 2023 anche se, va detto, per il cantante, è arrivata un’ondata di successo clamoroso dopo il Festival. La sua Sess* occasionale è stata in classifica e amatissima dai più giovani che ne hanno fatto una delle canzoni più ascoltate del Festival edizione 2022. Quest’anno Tananai arriva a Sanremo 2023 con Tango. E fa una promessa: canterà bene, ha preso lezioni di canto, vietato stonare come era successo, purtroppo per via dell’emozione, lo scorso anno sul palco dell’Ariston. Anche Tango è una canzone d’amore. Ma qual è il significato del brano che Tananai ha scelto per Sanremo 2023? In Tango Tananai racconta una storia d’amore a distanza, qualcosa che però non lo appartiene. L’idea per questa canzone è nata proprio da una chiacchierata con una persona che sta vivendo una relazione a distanza. In Tango, c’è molto più romanticismo rispetto al brano dello scorso anno e una nuova consapevolezza per Tananai.

Tananai, il testo di “Tango”

Tananai

Tango

di A. Cotta Ramusino – D. Simonetta – P. Antonacci – A. Raina –

A. Cotta Ramusino – D. Simonetta

Ed. Eclectic Music Publishing/Nuova Nassau – Milano

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è così distante

È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Un anno magico per Tananai che proprio il 31 dicembre aveva ringraziato tutti: “Grazie per avermi fatto vivere il più bell’anno della mia vita. Spero che possiate essere felici come lo sono stato io, e che si realizzino i vostri sogni. Vorrei che fossimo felici in tanti, perché credo che le persone felici non facciano del male agli altri. Vi voglio bene, vostro per sempre Tana.”