Amadeus perdona Blanco: nessuna punizione, nessuna “espulsione da Sanremo”. Ha chiesto scusa

Amadeus spiega che cosa è successo con Blanco. Riccardo lo ha chiamato e per lui la questione finisce così, non vuole crocifiggere un ragazzo di 20 anni

Conferenza stampa per Amadeus oggi e ovviamente, domande su quanto successo sul palco di Sanremo 2023 nello spazio dedicato a Blanco. Sono tante le domande che vengono fatte sul tema e sono anche tante le riflessioni che Amadeus si è sentito di fare, iniziando col dire che Riccardo lo ha chiamato subito dopo quanto accaduto questa notte, e si è scusato. Il direttore artistico di Sanremo 2023 ha inoltre ribadito più volte, che era prevista la performance di Blanco, con le rose. Si sapeva anche che ci sarebbe stata una grande quantità di fiori ma non era previsto che succedesse quel caos. “Sapevo che avrebbe fatto qualcosa con le rose rosse, sapevo che sarebbe salito sulla batteria, che poi si sarebbe sdraiato ma non è una gag finita male” ha detto Amadeus.

Le parole di Amadeus su Blanco

“Blanco lo sa che ha sbagliato, io ho chiesto a lui come è capitato e come potrà ricapitare, che se ci sono dei problemi ci si ferma e si continua o si rifà Forse la rabbia di un ragazzo che compie 20 anni tra due giorni, l’ha scatenata su quei fiori ma non voleva mancare di rispetto a nessuno. Lui non ha chiesto di essere capito e ha chiesto di essere perdonato e io non lo voglio giustificare. Può capitare che a 20 anni si faccia una cosa che non si deve fare. Io non gli voglio buttare una croce addosso, io voglio accettare le scuse con serenità. Io posso dire che mi ha chiamato e gli ho detto che avrei riportato le sue parole. Io gli ho detto poi di fare quello che si sente con la sua casa discografica” ha spiegato Amadeus.

Non ci resta quindi che attendere il commento ufficiale di Blanco. Nel frattempo i giornalisti hanno anche chiesto se non sia il caso che la Rai imponga un regolamento da rispettare sul palco ( fa il paragone con lo schiaffo di Will Smith agli Oscar). Amadeus ha aggiunto: “Non potevamo prevedere la reazione di Blanco, io forse sbaglio ma non me la sento in nessun modo di dire che Blanco per 10 anni non potrà venire a Sanremo. Io posso dirti che Riccardo è un ragazzo molto educato e rispettoso. Non è un ragazzo pericoloso, anche per me è stata una sorpresa vederlo in quel modo. Non voglio dargli nessuna punizione, voglio solo che capisca che ha sbagliato e che non deve accadere più. Per il suo bene e per la sua carriera”.