Anna Oxa contro l’analfabeta funzionale che a Sanremo 2023 non ha capito la sua canzone

Ultima in classifica Anna Oxa esplode contro gli analfabeti che non l'hanno capita a Sanremo 2023

Anna Oxa non si aspettava di certo di arrivare ultima in classifica nella prima serata di Sanremo 2023. Ieri ha votato la sala stampa, i giornalisti hanno piazzato Anna Oxa ultima, al 14esimo posto, anche sotto chi ha stonato sul palco dell’Ariston. Per lei chi non ha capito la sua canzone Sali – Canto dell’anima ha un messaggio che non cerca la diplomazia ma spara dritto. Per Anna Oxa si tratta di analfabeti funzionali e non inizia per niente bene il suo nuovo festival di Sanremo. Scarsa simpatia ovviamente tra l’arista 61enne e i giornalisti, questo è ovvio, è da lungo tempo così. Anna Oxa non si concede alle interviste, resta fuori dalla cerchia, snobba tutti e si comporta in modo diverso da tutti gli altri ma lei bada solo alla musica, alla sua musica, alla sua canzone, il resto per lei è superfluo. Mentre molti si chiedono perché abbia deciso di partecipare se non accetta di essere bocciata, ecco cosa hanno scritto lei e il suo staff sui social.

Anna Oxa la sua rabbia contro gli analfabeti di Sanremo 2023

Prima il grazie al pubblico: “Anna Oxa e Oxarte ringraziano il pubblico. Il vostro affetto è molto forte… Non riusciremo a rispondere a tutti. Però vi abbracciamo e vi diamo appuntamento a giorno 9. È bello sentire che non vi aspettavate altro dalla Stampa… Perché si è avuta ennesima conferma… Evidentemente non rappresentano nemmeno voi. A Giovedì!” a giovedì 9 febbraio 2023 con la seconda esibizione di Anna Oxa; scopriremo se la sua canzone Sali è piaciuta al pubblico sanremese o sono tutti analfabeti funzionali.

“La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano.Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione” il secondo messaggio della Oxa e del suo staff contro la sala stampa che ha votato ieri contro di lei. Ma qualcuno deve pur arrivare ultimo ma la Oxa non è d’accordo con il suo ultimo posto. Attendiamo il seguito.