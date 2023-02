Francesca Fagnani prima di Sanremo 2023: “Penserò a mio padre e a mia madre che non c’è più”

Francesca Fagnani prima di salire sul palco di Sanremo 2023

Questa sera a Sanremo 2023 tocca a Francesca Fagnani. Dopo Chiara Ferragni sarà la giornalista la co-conduttrice con Amadeus. Sempre così graffiante e ironica come sarà Francesca Fagnani per il suo festival di Sanremo? Che Belva sarà? A questa domanda risponde nell’intervista di Giovanna Civitillo per La vita in diretta; si sono scambiate i ruoli. Giovanna diventa graffiante e Francesca Fagnani a un passo dalla temutissima scala del Teatro Ariston si sente un agnellino. Ha paura, lo conferma, quella giusta. Secondo lei il cantante più belva è una risposta tutta al femminile: Elodie, Anna Oxa e Giorgia, tutte e tre le sembrano belle Belve. Non a casa sarà lei ad intervistare Anna Oxa nel suo programma. A cena andrebbe con Marco Mengoni, non ha dubbi la compagna di Enrico Mentana.

Francesca Fagnani risponde alle domande di Giovanna Civitillo

Ha paura davvero di scendere le scale con i tacchi, una combinazione terrificante ma le toccherà farlo questa sera. “Meglio scendere le scarpe con i tacchi o rimanere chiusa in ascensore con Iva Zanicchi che racconta barzellette?” la domanda di Giovanna Civitillo a cui entrambe ridono sembra sia una frecciatina rivolta a qualcuno. La Fagnani anche su questo non ha dubbi: “Tutta la vita in ascensore con Iva Zanicchi che racconta barzellette”.

“A proposito della scalinata chi butterebbe giù dalle scale tra Amadeus e Gianni Morandi?” Amadeus è la sua risposta. Aggiunge che se il conduttore del festival come belva è un orso di certo è un orso sorridente. Certa di non sapere cantare, quindi di certo non lo farà stasera a Sanremo 2023, perché altrimenti sarebbe un altro programma, La Corrida. Canta solo sotto la doccia, quando nessuno la può ascoltare.

La Civitillo continua ad imitarla e rivela che la Fagnani si è definita tenace, egoista e tignosetta ma anche prepotente, non un gran ritratto ma Francesca lo sa bene e ammette che è la verità. A chi penserà Francesca Fagnani stasera sul palco di Sanremo? “A mio padre e a mia madre che non c’è più” ed emozionata chiude l’intervista. Sneakers ai piedi, jeans e sorriso disarmante ma che Belva sarà davvero stasera Francesca Fagnani? Lo scopriremo presto.