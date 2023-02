Fedez infuriato con Anna Oxa: “Maleducata. Chiara mi aveva detto di non dirlo”

Sui social Fedez rivela un aneddoto su Anna Oxa che lascia l'amaro in bocca

Scatenato sul palco, scatenato anche sui social. Ieri sera Fedez è stato protagonista di un duetto molto vivace e nostalgico con gli Articolo 31 che hanno fatto ballare tutto l’Ariston ma, rientrato a casa, ha commentato in diretta la serata e si è lasciato andare ad alcune considerazioni. In una diretta su instagram ha parlato di qualcosa che era accaduto durante le prove, il pomeriggio, poco prima della serata delle cover. Ha puntato il dito contro Anna Oxa, raccontando un aneddoto di quello che è successo nel corso delle prove. Ovviamente visto che Fedez è seguito da quasi 20 milioni di persone sui social, la notizia è diventata virale e da stanotte non si parla d’altro…

Fedez nero con Anna Oxa: ecco che cosa è successo a Sanremo 2023

L’amaro sfogo di Fedez sui social: “Voglio dire una cosa su Anna Oxa, posso dirlo? Ti sparo una bomba su Anna Oxa: è stata veramente maleducata oggi perché c’era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove. Lei è arrivata ed ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì ad aspettare da due ore, c’erano altri artisti lì prima che stavano aspettando. Lei è arrivata lì ed ha saltato la fila, è stata veramente maleducata. Ero molto tentato dal dirglielo, poi l’ho vista e ho lasciato perdere, però è un comportamento che..”.

E poi ha concluso: “Domani lo saprà ma non me ne frega un c***o, puoi essere David Bowie, puoi essere Kim Kardashian, puoi essere chi c***o vuoi, ma chi sei per scavalcare il posto agli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?”. Solo dopo ha aggiunto: “Mia moglie mi ha detto che non devo dire queste cose”. Ecco sicuramente chi ha studiato la scaletta per la finale di Sanremo dovrà evitare di far incrociare le strade di Chiara Ferragni e Anna Oxa…