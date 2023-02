Chiara Iezzi confessa il periodo buio vissuto

A RTL 102.5 Chiara Iezzi con sua sorella Paola racconta del periodo buio vissuto, era esaurita

Paola e Chiara sono tornate, le abbiamo ammirate a Sanremo 2023. Chiara Iezzi confessa il suo periodo buio, lo dice chiaramente che era esaurita, che ha fatto fatica prima di capire che aveva bisogno di aiuto. Paola e Chiara ospiti a RTL 102.5 hanno svelato molto del loro passato, non solo del periodo del distacco dopo il grande successo, anche del bullismo, quello che ha subito Chiara Iezzi da piccola. Oggi è più semplice parlarne, un tempo non era così, racconta della sua fragilità, tra le due è lei la più fragile, Paola riesce a mettere una corazza, è diversa da lei. Ancora oggi è una vulnerabilità che a lei sfugge ma è consapevole, ce l’ha e ha imparato ad accettarla e anche a sfruttarla artisticamente.

Chiara Iezzi: “Ero esaurita”

Non teme di dire che era esaurita, che era arrivata a punto in cui era necessario capisse di avere bisogno di aiuto. L’hanno aiutata i suoi genitori e anche Paola ma loro non hanno potuto fare molto fino a quando lei ha compreso che non stava bene, che non poteva risollevarsi da sola. “Ho capito che era un momento in cui non stavo proprio bene e ha vinto la forza e il coraggio di uscire da questo dedalo in cui ero finita. Così ho chiesto aiuto agli altri”.

E’ introversa, è timida Chiara e racconta che da ragazzina ha subito bullismo, le persone la prendevano di mira per la sua fragilità. “La gente vuole vederti forte e se ti vede debole o in disparte spesso attacca. Non è facile parlare di queste cose e infatti non è che mi confidassi molto. Oggi però sono più serena”.

E’ un discorso molto importante quello di Chiara Iezzi anche se lei oggi sembra parlarne con leggerezza. Paola le è stata accanto: “Non è sempre facile stare vicino a chi passa quei momenti. Perché deve essere la persona in difficoltà che a un certo punto ammette di esserlo. Lo dico per tutte le famiglie, a volte non si riesce ad aiutare un proprio caro perché è la persona che non ammette di essere in difficoltà. Fino alla fine uno cerca di farcela da solo, ma da soli spesso non ci si riesce”. E’ un messaggio importante per tutti, per chi è in difficoltà e per le persone che sono accanto a chi non capisce quanto sia necessario chiedere una mano.