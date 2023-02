Lutto per Gianluca Grignani: “Ora il fiato mi manca davvero”

Doloroso lutto per Gianluca Grignani che questa mattina si è svegliato con una terribile notizia

Doloroso lutto per Gianluca Grignani ed è il cantante a dare l’annuncio della morte di una delle persone a cui era più legato. Grignani oggi si è svegliato con una terribile notizia: è morto Alberto Radius che Gianluca definisce come suo mentore. Erano molto legati, Alberto Radius era un caro amico del cantautore. E’ una morte che colpisce profondamente Gianluca Grignani che proprio a Sanremo 2023 aveva trovato la forza per portare un brano così difficile da interpretare. Al festival abbiamo visto Grignani emozionarsi, sbagliare e poi alla fine emozionare tutti, nell’ultima serata con una interpretazione da brividi, perfetta di “Quando ti manca il fiato”. Una canzone scritta per suo padre, una canzone piena di dolore. Oggi con la morte di Alberto Radius riporta proprio il titolo della sua canzone sanremese, perché oggi è uno di quei giorni in cui il fiato gli manca davvero.

Gianluca Grignani, è morto Alberto Radius

Aveva 80 anni, era il chitarrista che tutti ricordiamo, deceduto dopo una lunga malattia.

“Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita.

I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme – ha scritto poco fa Grignani sul suo profilo social – Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero – poi Gianluca conclude – Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao Alberto! tuo Gian”.

In tanti stanno abbracciando Grignani con i commenti che sui social gli porteranno un po’ del calore che in questo momento gli manca. Forse la consolazione è che Alberto Radius abbia voluto seguire Gianluca Grignani nel suo Sanremo prima di andare via per sempre.

Tra i primi a commentare la notizia della morte di Radius e il dolore di Grignani ci sono Saturnino, Pago, Paolo Conticini. “Forza Gianluca non piangere. Questa vita è un passaggio. Ti voglio bene e fatti coraggio fallo per i tuoi figli. Non lasciare che il dolore ti faccia fare scelte sbagliate” è la preoccupazione dei fan.