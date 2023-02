Compleanno in quarantena per Kekko dei Modà: ha preso il covid dopo Sanremo

Compleanno in quarantena per Kekko dei Modà che dopo Sanremo si è beccato il covid

“Per fortuna che l’ho preso questa settimana e non la settimana di Sanremo” ha detto Kekko Silvestre sui social, raccontando a chi lo segue, come ha passato il suo 45esimo compleanno. Non nel migliore dei modi visto che al rientro da Sanremo si è purtroppo beccato il covid. Niente festeggiamenti ma tanto relax, che dopo gli sforzi al Festival, va anche bene. E’ stato proprio Kekko a raccontare sui social, quello che sta succedendo, ringraziando tutte le persone che in questi giorni hanno dimostrato a lui e ai Modà grande affetto, apprezzando molto il brano che insieme hanno portato sul palco del Festival. Lasciami sta aiutando molte persone a comprendere l’importanza di lasciarsi aiutare ma anche la speranza che si possa uscire da un periodo difficile, come quello che Kekko ha dovuto superare. “Volevo ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete dimostrato durante la settimana di Sanremo e per gli auguri che ho già ricevuto e che mi arriveranno” ha detto Kekko raccontando che sta approfittando di questa quarantena anche per leggere tutti i bellissimi messaggi che sono arrivati proprio dopo l’esibizione a Sanremo.

Compleanno in quarantena per Kekko

Non si lascia abbattere Kekko neppure dal covid, sta abbastanza bene e ne approfitta, vista la quarantena forzata per condividere qualche attimo di vita domestica con le tante persone che in questa ultima settimana hanno inondato lui e i Modà di affetto sincero dopo aver ascoltato Lasciami. “E’ stato tutto bello, troppo bello” ha detto Kekko che ha avuto il coraggio di raccontare nel dettaglio tutto quello che ha dovuto affrontare nel periodo più difficile per lui, quello in cui la depressione lo ha costretto a smettere di cantare e a non alzarsi neppure dal letto. E poi un augurio per le prossime settimane: “Non vedo l’ora di riprendermi e di riabbracciarvi ai concerti del tour. Vi voglio bene, a presto“. Non possiamo che fargli un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione.