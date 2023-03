Mina e Blanco un duetto insieme: si farà

Mina e Blanco sono pronti per un duetto insieme: adesso è ufficiale

E’ stato Fiorello oggi da Viva Rai 2 ad accendere i riflettori su una notizia che era già nell’aria e in qualche modo era stata anche confermata da Michelangelo. Ma non aveva avuto ancora, almeno nelle ultime ore, la giusta eco mediatica. Da poche ore invece tutti ne parlano. Qualcuno si aspettava l’oblio per Blanco dopo Sanremo, altri invece sapevano che sarebbe tornato in grande stile e così farà. Anche perchè, diciamolo, che quello che è successo sul palco dell’Ariston non fosse poi così scandaloso, lo abbiamo ripetuto fino allo svenimento. Ma voltiamo pagina, andiamo oltre e guardiamo al futuro. Blanco si prepara a duettare con la vera star per eccellenza. E’ in arrivo un duetto con Mina. Qualcosa di inaspettato che potrebbe passare alla storia della musica italiana, e riscriverla anche. Non vediamo quindi l’ora di ascoltare il brano di Blanco e Mina. Che cosa sappiamo al momento di questa canzone?

Il figlio di Mina, il produttore Massimiliano Pani, lo scorso anno aveva dichiarato che alla madre era piaciuta Brividi, la canzone con cui Blanco e Mahmood hanno trionfato al Festival di Sanremo 2022. Il contatto tra Blanco e l’artista 82enne pare, quindi, sia nato proprio tramite Pani che da anni ormai, gestisce le pubbliche relazioni della madre, che ha scelto la vita ritirata ma che quando si tratta di fare bella musica, non si tira indietro. Sappiamo ancora poco di questa canzone ma possiamo dirvi che si tratterà di una canzone particolare e allegra. Il brano farà parte del nuovo album di inediti di Mina, che arriverà a 5 anni dal precedente Maeba e a 3 e mezzo da Mina Fossati, disco realizzato insieme al cantautore genovese.

Blanco e Mina il duetto

E’ il Quotidiano.net a dare altri dettagli di questa collaborazione. La canzoneuscirà sia nel secondo progetto in studio di Blanco, sul mercato il 14 aprile, sia nel nuovo disco di Mina. Nelle ultime ore Blanco aveva postato sui social delle nuove foto, in bianco e nero, che avevano attirato l’attenzione dei suoi fan: si tratta di alcune immagini del nuovo lavoro, di questa nuova canzone? Da parte di Blanco, per il momento, nessun commento ma per chi lavora nel mondo della musica, questa di oggi, è davvero una super notizia.