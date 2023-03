Annalisa cambia taglio e colore dei capelli o è una parrucca?

Annalisa è ancora più bella con il nuovo taglio e colore di capelli ma c'è chi spera sia una parrucca

Annalisa non ha più i capelli lunghi e rossi ma presenta il suo nuovo singolo con una vera trasformazione. Dopo l’incredibile successo di Bellissima, che non va più via dalla testa, la cantante ligure ci regala Mon Amour. Annalisa ricorda la data di lancio, il 31 marzo, e sui social concede già un assaggio del cambio di look. E’ davvero drastico il cambio ma è sempre bellissima anche se c’è chi spera sia una parrucca. Capelli neri e corti, Annalisa ha davvero detto addio ai suoi capelli rossi? “Mon amour io farò una strage stasera” e ricorda che questo venerdì è il gran giorno. La foto scelta è un vero spettacolo e nell’attesa di ascoltare il nuovo brano il nuovo look di Annalisa fa strage di cuori.

Nuovo look per Annalisa, capelli corti e neri

“Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante” è così che la cantante ha spiegato l’intenzione del brano.

L’attenzione di tutti per il momento è rivolta alla sua nuova immagine, ai suoi capelli. Parrucca o realtà? E’ qualcosa di momentaneo o vedremo Annalisa in questa versione per i prossimi mesi? Non si sa se questa scelta è definitiva, c’è chi assicura che Annalisa indossa una parrucca e che il suo hair look appena mostrato sia solo per lanciare il brano, il video di Mon amour.

Certo sembra strano, è bellissima mora ma l’ex cantante di Amici è sempre rimasta fedele al suo rosso. Ancora una volta per presentare un suo nuovo progetto musicale ha puntato anche sull’effetto sorpresa. Questa volta non si tratta di duetti, niente di legato alla musica ma un caschetto scuro, la frangia più corta e il piercing. Anche se non dovesse essere questo il suo look reale c’è da scommettere che in molti vorrebbero questo taglio e il suo colore.

I fan attendono, soprattutto il singolo ma anche altro. “Ma hanno inventato anche le parrucche, e considerando che il video sarà presumibilmente stato girato giorni fa e lei fino a settimana scorsa aveva ancora i capelli rossi con le extension magari lo è” è la speranza di una fan che risponde a chi è certo che abbia dato un bel taglio e un nuovo colore.