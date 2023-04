Giordana Angi lascia Amici, saluta Maria De Filippi e arriva il suo sfogo

Tutti parlano di Giordana Angi che lascia Amici e Maria De Filippi, lo sfogo della cantante

Tutto vero, Giordana Angi lascia Amici, ringrazia Maria De Filippi, che di certo la capirà, ma desidera tornare alla sua musica ai suoi progetti. E’ con un post a cui ha aggiunto tenere le foto che le ricordano questi anni ad Amici e al progetto per gli artisti emergenti che Giordana Angi saluta tutti e va via dal talent che le ha dato tutto, che le ha dato un sogno. Tutti dispiaciuti, tutti commossi ma la cantante ha qualcosa da dire, su Twitter aggiunge il suo sfogo. Tra tutte le foto pubblicate da Giordana nel suo saluto ad Amici è lo scatto di Maria De Filippi con il cane che commuove tutti ma non era la reale intenzione della Angi, non voleva far commuovere nessuno. “Ciao amici e 21co sono i miei ultimi giorni con voi siete la mia casa da quasi 4 anni – scrive Giordana – Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno – continua – Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma vi ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i vostri passi dal casting alla finale”.

Giordana Angi torna alla sua musica

“Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre”. Un bellissimo messaggio commentato da tanti, arrivato sotto gli occhi di tutti, anche di chi all’improvviso si è ricordato di Giordana Angi, diventata popolare con la sua partecipazione ad Amici 2018 e che poi aveva preso in carico l’etichetta 21co nata per sostenere gli artisti emergenti. Ma dopo due ore arriva il suo sfogo.

“Comunichi che stai lavorando ad un disco in 4 lingue con un signore che ha prodotto (tra i tanti) Lady Gaga, che stai collaborando con Sting, che fai avanti e indietro con gli USA e nessuno reposta. Comunichi che non hai tempo per lavorare pure ad Amici e alla 21, fai un post dolce e di gratitudine sul fatto che te ne vai e tra un po’ lo dicono al TG. Ma le cose importanti per me e per la mia carriera le vogliamo dire o no?” non ha tutti i torti.