La mamma di Giordana Angi parla del coming out e dei problemi alimentari della cantante di Amici 18

Seconda classificata ad Amici 18, Giordana Angi è stata sicuramente una delle protagoniste di questa edizione. Ha conquistato il pubblico con la sua voce ma anche con la sua storia personale, spesso raccontata nelle canzoni che scrive. L’abbiamo sentita parlare di famiglia ma anche della sua vita privata. La cantante nella scuola di Amici ha sempre cantato i suoi brani che la rappresentano e che parlano anche della vita sentimentale di una ragazza lesbica. Dalle pagine di DiPiù, la mamma di Giordana racconta come è stato sentire le parole di sua figlia quando ha fatto coming out.

LA MAMMA DI GIORNDANA A DI PIU’ PARLA DEL COMING OUT DELLA CANTANTE

La mamma di Giordana è stata protagonista, tra l’altro, di un momento molto dolce nel serale di Amici quando è arrivata in studio per fare una bella sorpresa a sua figlia. Intervistata dai giornalisti di DiPiù ha voluto anche parlare del suo rapporto con sua figlia e non solo:

“Per prima cosa, quando aveva diciotto anni, ha trovato finalmente il coraggio di confessarmi che era omosessuale. Io non avevo mai sospettato nulla: però le ho detto che, ovviamente, per me non cambiava nulla, che l’avrei amata come e più di prima. Sentendo queste mie parole, mia figlia si è liberata di un peso che si portava dentro da anni”.

GIORDANA ANGI E LA “COTTA” PER ELENA D’AMARIO AD AMICI 18

La mamma di Giordana ha anche ricordato un periodo molto delicato di sua figlia, un periodo durante il quale la cantante ha dovuto superare momenti di difficoltà a causa di disturbi alimentari.

Alternava anoressia e bulimia: c’erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e altri in cui si ingozzava sino a stare male. Io cercavo di aiutarla in tutti i modi. L’ho portata da uno psicologo, la stimolavo a uscire, a fare sport. Ma non è servito a molto: per due anni Giordana è stata malissimo. Poi, a poco a poco, ha trovato la forza per risollevarsi.

Adesso Giordana può concentrarsi sulla sua musica facendo quello che più ama: scrivere e cantare. E noi auguriamo il meglio a lei e a tutti i ragazzi che hanno questo sogno e che soprattutto hanno del talento!

La mamma di Giordana Angi parla del coming out e dei problemi alimentari della cantante di Amici 18 ultima modifica: da