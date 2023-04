Giorgia non dimentica Alex Baroni: “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno”

Alex Baroni è morto 21 anni fa, Giorgia non potrà mai dimenticare, nelle sue parole c'è ancora tutto il dolore

Oggi è quel maledetto giorno che Giorgia e chi ha amato e ama Alex Baroni non può e non potrà mai dimenticare. La cantante riversa sui social il suo dolore, ancora e sempre presente dopo 21 anni. Per lei è come se Alex Baroni fosse morto ieri, come se quel tragico incidente fosse appena accaduto, l’ha confidato più volte parlando dell’artista morto a soli 35 anni nel 2002. E’ il 13 aprile, 21 anni dopo e Giorgia mostra il cielo, lo osserva, pubblica le immagini, la voce è la sua, quella di Alex, inconfondibile, una voce che molti hanno provato ad imitare ma che resta unica. Su Twitter Giorgia scrive: “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”. I sentimenti restano, come i ricordi, ha di certo superato la tragedia, il lutto ma resta ancora tutto lì.

Giorgia e le canzoni dedicate ad Alex Baroni

Ha dedicato numerose canzoni al suo ex compagno, da Per sempre a Gocce di memoria, Marzo, quest’ultima è anche nella raccolta dedicata ad Alex.

Baroni è morto per le conseguenze di un terribile incidente; lui era in moto, fu travolto da un’auto. Ha lottato per diverse settimane ma il 13 aprile chiuse gli occhi per sempre. L’automobilista che lo investì fu scagionato, per il giudice era la vittima che procedeva a velocità troppo alta e senza avere allacciato il casco.

“La mancanza di una persona non passa mai, è una cosa con cui convivere. Chi prova questo sa che è così, se tu decidi di sopravvivere a una cosa che ti ha quasi fatto fuori allora inevitabilmente devi cambiare, devi attingere a tutte le tue risorse, scoprirne altre, aprire porte che sembravano chiuse e diventare una persona diversa e sentire di più”.

“Avrei voluto morire anche io con lui” disse Giorgia in una intervista a Vanity Fair. Stavano insieme dal 1997 ma si erano detti addio poco prima dell’incidente. Non doveva essere un addio per sempre, avevano ancora tante cose da dirsi, è anche questo che ha la cantante ha fatto fatica superare. Ha desiderato morire con Alex e ogni 13 aprile è come se accadesse, ogni volta, perché le emozioni e i ricordi non passano.

Giorgia guarda il cielo e ascolta Alex Baroni che interpreta In my life, il brano dei Beatles che tradotti racconta: “Ci sono luoghi che ricorderò per tutta la vita anche se qualcuno è cambiato. Qualcuno per sempre, non per il meglio. Qualcuno se n’è andato, qualcuno è restato”.