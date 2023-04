Durissime le parole di Al Bano contro Pupo e il lavoro in Russia: “Sono perplesso e arrabbiato”

Sono durissime le parole di Al Bano contro Pupo dopo la notizia della sua partecipazione a quello che in Russia corrisponde al nostro Sanremo

Dopo la scelta di Pupo di esibirsi al festival russo ( paragonabile al nostro festival di Sanremo), organizzato nel cuore di Mosca e patrocinato dal presidente russo Vladimir Putin, non sono mancate le critiche e i commenti da parte di gente comune, stupita di questa scelta. Ma nelle ultime ore a parlare è stato anche Al Bano, che, come tutti sanno, ha sempre avuto un rapporto di amicizia con Putin, prima della guerre. E oggi Al Bano è chiamato a commentare quello che Pupo ha deciso di fare, dopo l’ondata di critiche arrivata. La scelta di Pupo è stata criticata e definita da molti inaccettabile, poiché il regime russo è accusato di commettere atrocità nella guerra in Ucraina.

Le parole di Al Bano dopo la notizia dell’ospitata di Pupo in Russia

Molte sono state le voci critiche che si sono levate contro Pupo, tra cui quella di Al Bano Carrisi, un altro artista molto apprezzato in Russia, ma che ha fatto scelte profondamente differenti da quelle del collega. “Questa notizia mi lascia perplesso. Non posso rispondere per Pupo. Non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono arrabbiato. Non mi fa piacere sapere che lui andrà lì”, ha commentato Al Bano Carrisi in un’intervista al Messaggero.

Il cantante ha continuato: “Non ne sapevo proprio niente, di questa faccenda. Ho appreso la notizia solo adesso e sono basito. Pupo è libero di fare ciò che vuole, indubbiamente. Ma bisogna chiedersi davvero se sia opportuno, in questo momento, andare a fare le star in Russia”. Quando gli hanno chiesto se avrebbe voluto contattare Pupo per invitarlo a ripensare alla sua scelta, Al Bano ha tagliato corto: “No, certo che no. Ha fatto le sue scelte. Non le condivido per niente, ma più che rimanere perplesso per il fatto che un collega abbia accettato un ingaggio da parte di un paese il cui governo ha iniziato una guerra che da più di un anno causa vittime innocenti, cosa posso fare? Me ne rimango qui, in attesa che la diplomazia blocchi questo passaggio tragico per la storia dell’umanità. E quando sarà il momento opportuno, sarò ben felice di fare due concerti per festeggiare la pace: uno a Kiev e uno nella Piazza Rossa di Mosca”, ha concluso Carrisi senza alcun giro di parole. Al Corriere della sera Al Bano ha anche aggiunto che ovviamente in questo ultimo anno e mezzo anche lui ha ricevuto delle proposte di lavoro in Russia ma non le ha accettate.

La scelta di Pupo è stata oggetto di aspre critiche anche da parte di altre personalità del mondo dello spettacolo e della politica, che la ritengono un atto incoerente e immorale. Tuttavia, sembra che Pupo sia deciso a proseguire il suo tour e ad esibirsi in Russia nonostante le polemiche. Resta da vedere se questa scelta avrà conseguenze sulla sua carriera e sulla sua reputazione.