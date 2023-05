Arisa torna a fare musica: esce Non vado via il suo nuovo singolo

“È con immenso piacere che annuncio a tutti voi l’uscita del mio nuovo singolo #nonvadovia da stanotte a mezzanotte su tutti i digital store” queste le parole di Arisa, per annunciare l’uscita del suo nuovo singolo. Ha lavorato anche alla sua musica Arisa, nonostante i tanti impegni. Da settembre infatti è tra i protagonisti della 22esima edizione di Amici 22. Si riparte in musica, venerdì 5 maggio con il nuovo singolo “Non vado via”. Un brano intimo, profondo e avvolgente, in cui l’assoluto protagonista è il timbro meraviglioso e inconfondibile dell’amata artista. Suoni morbidi e distesi, che evocano le sonorità delle bellissime ballad anni Novanta, sfociano in un intenso ritornello che arriva dritto al cuore, mentre le parole del testo raccontano di un sentimento positivo e importante, della voglia di esserci e di restare, nonostante tutto. Sulla sua pagina instagram Arisa ha scritto: “Non aggiungo niente, non vi do anticipazioni, neanche una nota.. Vi dico solo che è il mio bellissimo regalo per voi che siete il mio cuore e nel mio cuore da ben 14 anni. Ne abbiamo passate tante insieme, ma siamo ancora qua, e chissà quante avventure ancora da vivere ci saranno sul nostro cammino“.

Non vado via è il nuovo singolo di Arisa

«“Non vado via” è una bellissima canzone scritta secondo i canoni della melodia tradizionale italiana – racconta ARISA – Ha qualcosa di così magico e universale che potrebbe essere anche la colonna sonora di un film di Walt Disney. Volutamente super nineties, è una storia a lieto fine che ti lascia dentro un senso di sollievo e la voglia di farcela. Dopo tanti tentativi, tra false illusioni e dure realtà adesso mi vedo e vedo con chiarezza l’orizzonte verso cui voglio dirigermi. Questo è solo il primo passo.»

Arisa, indubbiamente tra le interpreti più apprezzate del panorama musicale italiano, con “Non Vado Via” dà nuovamente prova del suo costante impegno nella propria ricerca musicale, mai scontata e prevedibile, e della sua continua voglia di rinnovarsi, aggiungendo un nuovo tassello al suo percorso artistico. Non ci resta che aspettare la mezzanotte per ascoltare questo brano. Qualche giorno fa erano trapelate delle indiscrezioni, che anticipavano l’uscita di questa canzone. Il brano, secondo i rumor, dovrebbe essere dedicato a Vito Coppola, maestro di Ballando con le stelle e sue ex. Un amore che fa battere forse ancora il cuore di Arisa? Lo scopriremo forse ascoltando le parole di Non vado via.