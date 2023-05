Scaletta finale Eurovision 2023: quando canta Marco Mengoni?

Ecco la scaletta per la finale dell'Eurovision Song Contest 2023: scopriamo quando canta Marco Mengoni per l'Italia

Quando canta Marco Mengoni nella finale dell’Eurovision 2023? Ecco la scaletta della serata del 13 maggio 2023 minuto per minuto.

E’ ormai davvero tutto pronto per la finale dell’Eurovision 2023 e chissà che la presenza del presidente Zelensky in Italia oggi non sia anche di buon auspicio visto che l’Ucraina avrebbe dovuto essere il paese partecipante ma per ovvi motivi, il Festival è stato ospitato da un’altra città. Si terrà a Liverpool la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 anche se Marco Mengoni ha promesso che quando si potrà di nuovo parlare di un paese sicuro, andrà in Ucraina e chissà magari lo farà anche insieme ad altri artisti che in questo anno e mezzo, si sono impegnati per la pace. Noi ovviamente facciamo il tifo per le canzoni, per la musica ma non sarebbe male, dopo il trionfo dei Maneskin, riportare di nuovo il premio a casa e chissà, magari avere anche modo di organizzare di nuovo l’Eurovision in Italia. A sfidarsi sul palcoscenico della Liverpool Arena, in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, ci saranno 26 Paesi: ai 20 che hanno staccato il pass nelle due semifinali di martedì e giovedì si aggiungono i Big Five (Francia, Germania, Italia, Inghilterra e Spagna) e l’Ucraina, vincitrice in carica. Per il nostro paese ovviamente ci sarà Marco Mengoni, vincitore del Festival, che alla finale dell’Eurovision 2023 canterà Due Vite. Marco Mengoni non sarà il solo BIG della nostra musica. Nella finale infatti, ci sarà anche Mahmood che è stato invitato a Liverpool come ospite del Festival.

Tra le curiosità: è la prima volta di un italiano che si esibisce fuori gara ad un Eurovision non organizzato in Italia). Questa sera, Mahmood, canterà Imagine, accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra, aprendo un’esibizione corale chiamata “The Liverpool Songbook” (il canzoniere di Liverpool).

La conduzione dello show è affidata a Hannah Waddingham, volto di Ted Lasso (serie tv di Apple Tv+), Alesha Dixon e la cantante ucraina Julia Sanina. Al commento per l’Italia, invece, Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Da quello che sappiamo sulla scaletta di questa finale dell’Eurovision, l’esibizione di Marco Mengoni dovrebbe essere prevista intorno alle 22. All’una invece è prevista la proclamazione del vincitore o della vincitrice dell’Eurovision 2023.

Ecco la scaletta ufficiale della finale dell’Eurovision Song Contest con i cantanti in ordine di uscita.

1. Austria – Teya & Salena con Who The Hell Is Edgar?

2. Portogallo – Mimicat con Al coraçao

3. Svizzera – Remo Forrer con Watergun

4. Polonia – Blanka con Solo

5. Serbia – Luke Black con Samo mi e spava

6. Francia – La Zarra con Evidenment

7. Cipro – Andrew Lambrou con Break a Broken Heart

8. Spagna – Blanca Paloma con Eaea

9. Svezia – Loreen con Tatoo

10. Albania – Albina & Familja Kelmendi con Duje

11. Italia – Marco Mengoni con Due vite

12. Estonia – Alika con Bridges

13. Finlandia – Käärijä con Cha cha cha

14. Cechia – Vesna con My Sister’s Crown

15. Australia – Voyager con Promise

16. Belgio – Gustaph con Because of You

17. Armenia – Brunette con Future Lover

18. Moldavia – Pasha Parfeni con Soarele si Luna

19. Ucraina – Tvorchi con Heart of Steel

20. Norvegia – Alessandra con Queen of Kings

21. Germania – Lord of the Lost con Blood & Glitter

22. Lituania – Monika Linkytė con Stay

23. Israele – Noa Kirel con Unicorn

24. Slovenia – Joker Out con Carpe diem

25. Croazia – Let 3 con Mama šč!

26. Regno Unito – Mae Muller con I Wrote a Song

Finale Eurovision 2023: come si vota

Durante la finale cambierà anche il sistema di votazione e sarà misto: oltre al televoto (ogni Paese non può votare per il proprio rappresentante, quindi gli italiani potranno votare per tutti eccetto Mengoni), entrerà in campo il voto delle giurie, formate da professionisti dell’intrattenimento. Le giurie internazionali assegneranno il 49.7% dei punti in palio, mentre il voto del pubblico avrà un peso del 50.3%. Appuntamento quindi alle 20,35 con l’Eurovision su Rai 1 dopo il Tg1.