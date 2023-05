Angelina è già una star: Fiorello la benedice a Viva Rai 2 ma fa anche una gaffe (Video)

Che spettacolo Angelina da Fiorello, peccato per la gaffe del conduttore in diretta a Viva Rai 2

Che spettacolo la puntata di Viva Rai 2 in onda questa mattina con Fiorello. Mancano pochi giorni alla chiusura e chi segue Viva Rai 2 tutte le mattine o lo rivede anche in replica per la dose giornaliera di energia e positività si starà chiedendo come si farà dal 9 giugno quando il programma di Rai 2 non sarà più in onda. Ci penseremo dopo, nel frattempo godiamoci le ultime puntate e che puntate. Oggi assoluta protagonista di Viva Rai 2 Angelina Mango che, a pochissimi giorni dalla finale di Amici 22 è già approdata in Via Asiago.

Fiorello benedice Angelina che è già una vera e propria star e che sta spopolando con la sua musica. Se è vero che Mattia Zenzola è il vincitore assoluto di questa edizione di Amici, è altrettanto vero che Angelina è sempre stata di un livello decisamente diverso, ha giocato in un altro campionato e quello che le sta succedendo da quando è uscita dal talent di Canale 5, ne è la dimostrazione.

Oggi l’abbiamo vista cantare con Fiorello, esibirsi insieme a lui e regalare sorrisi, spettacolo e musica. Sulle note di Io Vagabondo hanno anche accesso tutta via Asiago, con una perfomance davvero da brividi. Insomma i fan di Angelina possono stare davvero tranquilli. Non avrà vinto il talent di Canale 5 ma è una delle stelle più brillanti al momento.

Angelina Mango canta Io Vagabondo con Fiorello

Ecco uno dei video dalla puntata di Viva Rai 2 di oggi

Angelina blessed by Fiorello è la cosa più bella che vedrete stamattina 🫶🏻 #VivaRai2 pic.twitter.com/tBQ3mZm6Z2 — diego (@ok_respira) May 23, 2023

E ovviamente non poteva mancare anche la canzone di Angelina ascoltatissima in radio e già tormentone

Fiorello regala una gaffe che Angelina non fa notare

Il pubblico però non ha potuto fare a meno di notare anche una piccola gaffe che Fiorello ha fatto questa mattina quando ha deciso di mandare un saluto alla mamma di Angelina. Peccato che l’abbia chiamata Caterina invece di Laura, ma la cantante ha fatto finta di non sentire e non ha messo in difficoltà il conduttore di Viva Rai 2. Dopo quello che abbiamo visto oggi in diretta, glielo possiamo anche perdonare!

Web in delirio per l’esibizione di Angelina a Viva Rai 2

Angelina Viva Rai 2

Vi ricordiamo che se non avete visto l’esibizione di Angelina nella puntata di Viva Rai 2 del 23 maggio 2023, potrete rivederla su RaiPlay insieme a tutte le altre puntate del programma di Fiorello che vi aspettando sul sito ufficiale della Rai.