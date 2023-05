Gli 80 anni di Al Bano si celebrano su Canale 5 con Al Bano 4 volte 20: le anticipazioni

Su Canale 5 grande festa per Al Bano questa sera: dall'Arena di Verona lo spettacolo Al Bano 4 volte 20 per celebrare i suoi 80 anni

E’ tempo di fare festa su Canale 5. Chi ama Al Bano e la sua musica, chi ama le serate evento oggi non potrà in nessun modo prendere impegni: è tempo di celebrare uno dei più grandi cantanti del nostro tempo. Martedì 23 maggio in prima serata su Canale 5 arriva “Al Bano 4 volte 20”, un evento straordinario per festeggiare gli 80 anni dell’amatissimo cantautore pugliese. Non vuole sentire il numero 80 Al Bano, anche se i suoi anni sono portati più che bene. Vorremmo tutti arrivare a 80 anni e fare decine di flessioni sul palco di Sanremo e avere la forza nella gambe e nella voce per un concerto di 3 ore!

Ma che cosa vedremo questa sera su Canale 5 in una serata evento di festa e musica?

Sarà una grande festa popolare, dal palco dell’Arena di Verona, che attraverso la musica ripercorre la vita dell’artista e insieme la storia del Paese. Un percorso musicale che parte da Cellino San Marco e attraversa il mondo e le generazioni, diventando patrimonio condiviso.

Al Bano 4 volte 20: chi ci sarà, tutti gli ospiti

Sul palco con lui ci saranno tanti grandi ospiti e amici che hanno condiviso importanti stralci della sua storia sin dagli esordi: Gianni Morandi, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa, Iva Zanicchi e Renato Zero che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano.

Per celebrare Al Bano anche Romina Power

Al suo fianco anche Romina Power per celebrare l’unicità del sodalizio artistico che appartiene al vissuto e all’immaginario collettivo. Per festeggiare un traguardo così importante, non mancheranno, per la prima volta tutti insieme i figli: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera, spaziando con naturalezza dal repertorio pop alla romanza, dall’atmosfera gioiosa a quella più intima: una sequenza di grandi successi come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “È la mia vita” e “Nostalgia Canaglia” da cantare con tutto il pubblico.

Il 23 maggio dall’Arena di Verona in prima serata su Canale 5 Al Bano festeggia i suoi 80 anni con gli amici di una vita con #AlBano4volte20Produzione by #Arcobalenotre e #ACproduction @ennepi_np @PrestaLucio pic.twitter.com/TOurQXHPq3 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) May 17, 2023

Il concerto in onda su Canale 5 è prodotto da ArcobalenoTre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni. L’appuntamento è dunque per la prima serata di oggi su Canale 5 per una serata che promette spettacolo e divertimento ma soprattutto tanta musica.

Mediaset mostra alcune immagini dal backstage

Ecco alcune immagini in esclusiva relative a quello che vedremo durante la serata Al Bano 4 volte 20 su Canale 5 questa sera.