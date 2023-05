Gigi D’Alessio, le prove del concerto su Rai 1: Uno come te – Ancora insieme

Gigi D'Alessio pubblica le foto delle prove del concerto Uno come te che andrà in onda domani 1 giugno 2023 su Rai 1

Gigi D’Alessio ricorda a tutti l’appuntamento di domani sera, 1 giugno 2023, su Rai 1. Sul suo profilo social pubblica le foto delle prove, non svela altro dell’evento in piazza del Plebiscito che Napoli ha già accolto il 27 maggio: Gigi – Uno come te – Ancora insieme.

Gigi D’Alessio torna nella sua amata piazza, torna su Rai 1 per una serata piena di musica e ospiti. Tra le foto delle prove del concerto a Napoli il cantautore sceglie gli scatti con LDA, Clementino e Gigi D’Alessio, ma sono tantissimi gli amici che vedremo sul palco con il cantautore partenopeo.

Dopo il successo dello scorso anno Gigi trasforma di nuovo piazza Plebiscito in un enorme palco. La serata sarà trasmessa su Rai 1 e Radio 2. Ma dal 26 maggio al 3 giugno Gigi D’Alessio è lì con il suo pubblico, sono cinque gli appuntamenti per permettere a tutti di seguirlo.

Gigi – Uno come te – Ancora insieme

Dai suoi grandi successi ai brani più recenti, dai ricordi che hanno segnato la sua carriera il viaggio è lungo.

Mi appresto a vivere un’emozione indescrivibile, con cinque show nel salotto buono della mia città, che mi fa sentire abbracciato e protetto.

Le emozioni che mi fate vivere non si possono spiegare a parole…Grazie di cuore per quest'altra serata straordinaria 💙E stasera ci ritroviamo ancora nella Piazza più bella del mondo per il terzo show. Vi aspetto!📸 Angelo Orefice#GigiUnoComeTe @officialFandP pic.twitter.com/WVFanDsoRX May 28, 2023

Ha confidato prima di dare il via alla prima delle cinque serate ma domani sarà la più attesa, per un pubblico ben più numeroso, quello di Rai 1. All’emozione in musica si aggiunge anche l’azzurro per lo scudetto vinto dalla sua Napoli.

L’emozione di Gigi D’Alessio per lo scudetto

È stata una vittoria conquistata con il batticuore, partita dopo partita. Le date dei concerti erano state fissate mesi fa, quando era solo un sogno accarezzato con pudore sperare in questo piccolo grande miracolo.

Gli ospiti di Gigi – Uno come te – Ancora insieme

Chi ci sarà con lui sul palco il primo giugno? Non solo musica: Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Serena Rossi, Geolier, Alessandro Siani, Clementino, Alex Britti, Nino D’angelo, Ciccio Merolla, ma la lista è lunga. Non dimentichiamo suo figlio, LDA.

Nonostante io abbia sempre fatto un passo indietro rispetto alla sua carriera e lo abbia sempre spronato a camminare da solo sulle sue gambe, da poco ha fatto il suo primo concerto al Palapartenope ed è andata benissimo. Quindi mi è sembrato giusto averlo anche quest’anno con me.

Appuntamento a domani sera alle 21:20 su Rai 1 e Rai Radio 2.

Gigi D’Alessio pubblica le foto delle prove