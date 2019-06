Arrestata la moglie di Gianni Nazzaro per furto in autogrill

Possibile che la moglie di Gianni Nazzaro abbia rubato un hoverboard in autogrill? Intanto, la signora Nada Ovcina è stata arrestata. La moglie e agente di Gianni Nazzaro è agli arresti domiciliari accusata del furto avvenuto nell’autogrill sull’autostrada A1. La moglie del cantante napoletano viaggiava in auto con Nazzaro e il figlio; l’artista doveva esibirsi per un concerto ma durante una sosta sarebbe accaduto il fattaccio. A 77 ani la Ovcina aveva voglia di fare un giretto sull’hoverboard? C’è chi pensa possa avere problemi di cleptomania, perché questa non è la prima volta che viene accusata di furto. La moglie di Nazzaro avrebbe rubato l’hoverboard della Ducati Corse del costo di 200 euro riuscendo ad eludere il sistema antitaccheggio classico degli autogrill che tutti conosciamo. Quindi con in mano l’oggetto ingombrante è riuscita a scappare ma sembra che le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso tutto. E’ stata quindi ricostruita la scena e la signora è stata individuata.

LA MOGLIE DI GIANNI NAZZARO, NADA OVCINA, AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER FURTO

Il furto risalirebbe allo scorso 3 maggio. Nazzaro era in macchina con il figlio per una sosta presso l’area di servizio La Macchia Ovest di Anagni e la moglie intanto veniva immortalata dalle telecamere mentre saliva in auto dopo il giretto tra i vari articoli in vendita all’interno dell’autogrill.

In base a quanto rivelato dalle forze dell’ordine, Nada ha precedenti penali specifici: nel 2007 a Napoli fu arrestata per il furto di alcuni abiti firmati Gucci. Una perquisizione nell’abitazione di Roma della coppia ha permesso pochi giorni fa di rinvenire e sequestrare l’oggetto rubato. Di certo un episodio a dir poco imbarazzante ma potrebbe davvero trattarsi di cleptomania, altrimenti diventa davvero difficile spiegare tutto questo. Nel passato della coppia c’è anche una dolorosa separazione ma Gianni e Nada sono poi tornati insieme sicuri di amarsi ancora.

