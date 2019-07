Al Bano vuole condurre Sanremo ma non con Romina Power e propone un altro nome (Foto)

Al Bano ha dato tanto al festival di Sanremo e nella prossima edizione vorrebbe essere lui il presentatore ma non in coppia con Romina Power (foto). Il cantante di Cellino San Marco che dal festival della canzone italiana ha ricevuto tanto, sia gioie che delusioni, pensa che il suo Sanremo potrebbe essere un gran successo se condiviso con Mina. Non è un nome da poco quindi ma addirittura desidera la cantante che non vediamo in tv né altrove da tanti anni. Dubitiamo che Mina potrebbe accettare la conduzione del festival di Sanremo ma anche che possa essere Al Bano il prossimo padrona di casa. E’ alla rivista Oggi che propone la sua candidatura e la partner dei suoi sogni. E’ convinto di potercela fare da solo ma questo volta davvero senza Romina Power, lei resterebbe a casa e spiega anche il motivo.

AL BANO LANCIA LA SUA CANDIDATURA PER PRESENTARE IL FESTIVLA DI SANREMO

“Sì, vorrei condurre Sanremo. Posso farcela da solo. Ma se chiudo gli occhi vedo una donna al mio fianco… Al Bano e Mina. Sono sicuro. Faremmo un botto pazzesco”. Perché il suo no alla ex moglie? In realtà sarebbe proprio Romina a tirarsi indietro perché a lei il festival non è mai piaciuto molto. Una dichiarazione poco carina dopo tutte le loro partecipazioni alla kermesse canora, ma Carrisi spiega: “Troppo scontato, con le nostre canzoni, che dal Festival sono arrivate in tutto il mondo, io e Romina abbiamo fatto la storia di Sanremo e della canzone italiana… Sarebbe bello ma non può funzionare. Romina non ha mai amato il Festival. Lei è e rimane americana, Sanremo è italiano al cento per cento, non è il suo genere”.

Nell’attesa di sapere se davvero potrebbe essere lui il prossimo conduttore Al Bano inizia il suo nuovo progetto: “Dovrei cominciare un film, una produzione italo-turca, dove interpreto un mafioso che alla fine del film si redime, diventa un sant’uomo e salva due innamorati da morte sicura”.