Cristiano de Andrè fa pace con Alice e Fabrizia e invita Francesca in Sardegna, tempo di famiglia riunita?

Cristiano de Andrè in questa estate ricca di impegni musicali, ha deciso di condividere con le tante persone che lo seguono sui social, anche parte della sua vita privata. E lo ha fatto mostrando di aver intrapreso la via della pace. Pare proprio che il cantante, dopo aver chiesto a Mediaset, a Barbara d’Urso e alle sue figlie pronte per il Grande Fratello, di non parlare di lui nel programma di Canale 5, abbia poi cercato di riavvicinarsi privatamente a loro. Lo dimostrerebbe il fatto che, sia Alice che Fabrizia, avrebbero deciso di trascorrere le vacanze estive insieme a Cristiano in Sardegna. Il cantante ha deciso di postare sui social delle dolci parole per le sue figlie, e anche un messaggio per Francesca de Andrè.

Al momento infatti, solo Francesca sembra essere ancora lontana da suo padre ma Cristiano ha lanciato un nuovo appello per invitarla, come scrive lui a “deporre le armi”.

CRISTIANO DE ANDRE’ FA PACE CON LE SUE FIGLIE E LANCIA UN APPELLO ANCHE A FRANCESCA

Il primo post pubblicato da Cristiano de Andrè sui social, in particolare sulla sua pagina Fb, mostra Fabrizia in compagnia del suo bambino. Il cantante scrive: “Sardegna! Il mio nipotino Riccardo e mia figlia Fabrizia.

Giornate da nonno… ❤️Ha già l’occhio mio e di mio padre! 😃

E lei è una bravissima mamma.C “. E nella foto vediamo una sorridente Fabrizia al fianco del suo bambino.

Nella seconda foto invece, taggando Alice e Fabrizia, mostra le due figlie insieme e commenta: “È arrivata anche Alice! ❤️Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi.Con Filippo ci vedremo ad agosto.

@Alice De Andre, @Fabrizia De Andrè “.

A quanto pare Cristiano quindi ha intenzione di fare pace anche con Francesca de Andrè. La neo fidanzata di Gennaro, adesso che anche la sua vita privata è più serena e meno tormentata, penserà alle parole di suo padre? Prenderà in considerazione questa sua offerta oppure resterà sulle sue posizioni?