Placido Domingo, tenore accusato di molestie sessuali da molte donne: cancellati i concerti

Il tenore Placido Domingo è finito in una bufera mediatica perché accusato di molestie sessuali da parte di molte donne, almeno 9. Sono stati cancellati i suoi concerti previsti nei prossimi mesi. La San Francisco Opera ha provveduto a cancellare lo spettacolo in programma per il prossimo 6 ottobre. Stessa decisione è stata presa da Philadelphia Orchestra, dove invece un concerto era stato previsto per il mese di settembre, quando proprio Placido Domingo avrebbe dovuto inaugurare la stagione. Ma non finiscono qui le conseguenze per il noto tenore. La Los Angeles Opera ha fatto sapere di voler andare fino in fondo alle accuse di molestie sessuali ingaggiando un consulente privato. Placido Domingo qui è direttore generale da molti anni, precisamente dal 2003.

PLACIDO DOMINGO ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI DA ALMENO 9 DONNE, CONCERTI CANCELLATI: COSA STA SUCCEDENDO?

Sembrava filare tutto liscio fino a quando non è esplosa la bomba che ha letteralmente invaso il tenore Placido Domingo. Una carriera fatta di successi buttata via a causa di queste accuse che dovranno essere verificate. Sta di fatto che a parlare non è una sola donna, ma ce ne sono almeno 9. Hanno parlato con la Associated Press, agenzia di stampa americana, riferendo di molestie avvenute a loro discapito.





Le donne raccontano di aver ricevuto delle richieste di rapporti sessuali da parte di Placido Domingo che in cambio prometteva loro degli ingaggi. Alcune hanno riferito di maltrattamenti a seguito di un rifiuto. Ma non finisce qui perché ci sono altre trenta testimonianze contro il tenore. Molte persone, alla stessa agenzia di stampa, hanno raccontato di aver visto Domingo in atteggiamenti decisamente non appropriati e a sfondo sessuale.

ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI PER PLACIDO DOMINGO: LE DICHIARAZIONI DEL TENORE

Il tenore ha commentato le accuse di molestie sessuali nei suoi confronti definendole “profondamente preoccupanti e poste in modo in esatto“. Non nega poi di aver interagito con delle donne dal punto di vista fisico. Domingo ritiene però che ogni tipo di rapporto sarebbe stato, almeno secondo lui, consenziente e ben accetto da parte delle persone con cui si interfacciava.

Sta di fatto che le accuse di molestie sessuali sono arrivate e non sono poche. Questo non può che rovinare l’immagine di un artista stimato in tutto il mondo e la sua reputazione. L’annullamento dei concerti è sicuramente un segnale forte, che dimostra una presa di distanze netta da parte della San Francisco Opera e della Philadelphia Orchestra, che hanno annullato le sue partecipazioni.