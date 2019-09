Lele Mora scopre di avere un cancro nel corso di una intervista: “Ne uscirò vincitore”

Lele Mora ha un cancro. Lo ha scoperto mentre stava facendo una intervista per Libero e la notizia nel giro di poche ore si è diffusa. L’agente dei Vip ha poi scelto di condividere questa notizia con le tante persone che lo seguono anche sui social, con un messaggio di speranza: “La vita mi ha dato un altra sfida d’affrontare ma come sempre ne uscirò vincitore “. Queste le parole di Mora sui social. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento per l’agente nelle ultime ore. Al fianco di Lele Mora in questo momento complicato anche Marco Carta che è da poco uno dei suoi assistiti.

Incontrando il giornalista di Libero che doveva fargli l’intervista, si era scusato per il fatto che il suo cellulare continuasse a squillare. Ma gli aveva rivelato che stava aspettando una telefonata importante e non poteva fare a meno di tenerlo accesso. E poi quella chiamata, dal suo dottore, è arrivata.

LELE MORA HA IL CANCRO: LA SCOPERTA NEL CORSO DI UNA INTERVISTA

Ecco lo spezzone dell’intervista:

“Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni“, mi comunica Lele con gli occhi tremolanti di lacrime che tuttavia non vengono giù. “Adesso farò quel che c’ è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”, sussurra l’ imperturbabile omone. Abbandono l’ abitazione con il medesimo spirito con cui si esce da una chiesa, è un senso di riconciliazione con il mondo intero, di armonia profonda, di consapevolezza. Mai diavolo fu più angelico di Lele Mora, penso.

Prima di ricevere questa notizia, Lele Mora aveva raccontato della sua esperienza in carcere commentando:

“La prima notte non mi pareva vero di trovarmi lì, su quel materasso vecchio, coperto da un lenzuolo ruvido come carta vetrata. Ho fatto tanti errori, come tutti. Eppure non ho rimpianti. Il peccato più grande è l’ arroganza. Ne ho avuta, mi sono sentito invincibile”

Lele Mora scopre di avere un cancro nel corso di una intervista: "Ne uscirò vincitore"