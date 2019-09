Tommaso De Tuddo torna in tv in Volevo fare la rock star

Tra i nuovi titoli della stagione televisiva di Rai 2 c’è quello di una serie tv fresca fresca e indirizzata sicuramente a un pubblico più giovane. Parliamo di Volevo fare la rockstar la serie che vedrà Valentina Bellè nei panni di Olivia, la protagonista di questa storia. Una mamma giovanissima: ha solo 27 anni, non sa di preciso cosa vuole fare nella vita e ha tante responsabilità. Una serie scoppiettante con tantissimi attori amatissimi dal pubblico. E tra questi c’è anche Tommaso de Tuddo, il piccolo attore che abbiamo già visto in serie tv di successo come Sacrificio d’amore in onda su Mediaset.

In questa occasione, Tommaso vestirà i panni di Maurizietto.

TOMMASO DE TUDDO TORNA IN TV NELLA FICTION VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

Ecco che cosa ci ha raccontato Tommaso di questo suo nuovo ruolo nella fiction di rai 2 Volevo fare la rockstar:

“ L’interpretare vari ruoli è la cosa più affascinante del mondo della recitazione. Mi piace la sfida nel dovermi calare nel personaggio che hanno scelto per me. In questa nuova fiction il ruolo di “Maurizietto” mi è piaciuto particolarmente perchè mi rappresenta molto nella vita reale. Mi ritrovo a fare un pò lo sfacciato, il prepotente ma in fondo sono un animo sensibile e buono. “

E ci ha poi spiegato quali sono le differenze che ha notato con il personaggio che aveva interpretato nella serie Sacrificio d’amore: “Questo ruolo mi è piaciuto molto di più rispetto a quello in Sacrificio D’amore che mi ha visto figlio dei due protagonisti dove il mio ruolo era del bambino ubbidiente di buona famiglia.”

Come si prepara un attore così giovane per i suoi ruoli? Tommaso ci ha spiegato: “I copioni normalmente gli studio da solo e poi una volta fissata la memoria i miei genitori e mia sorella mi danno le battute”.

Tommaso ci ha poi parlato di sogni per il presente e speranze per il futuro: “Al momento mi piace molto recitare, tanto che ho scelto per le superiori un scuola con indirizzo artistico/multimediale nella speranza di poter arricchire il mio talento artistico e chissà magari continuerò a fare l’attore…“

E’ molto particolare andare in classe ed essere riconosciuto… Tommaso ci ha spiegato: “I miei nuovi compagni di classe non lo sanno ancora, difficile che ne parlo spontaneamente perchè non amo vantarmi. I miei precedenti compagni mi elencavano dove mi vedevano ogni volta (spot Tv, cartelli pubblicitari, moda ect..) ed io mi limitavo a sorridere perchè alla fine per me erano sempre le stesse cose e dopo un po’ quasi mi scocciavo.”

Facciamo un grande in bocca al lupo a Tommaso per questa nuova esperienza in tv!