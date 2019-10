Antonella Clerici sceglie un video per ricordare Beppe Bigazzi, che periodo esaltante a La prova del cuoco (Foto e Video)

“Nonnino, nonnetto, nonno burbero”, è Antonella Clerici a chiamare in un video Beppe Bigazzi, era tanto tempo fa, era un’altra Prova del cuoco (foto e video). E’ il giorno dopo l’addio a Bigazzi ed è il giorno dei ricordi, dell’ultimo saluto ma Antonella dopo un primo messaggio sui social ha aggiunto foto e video, è evidente la malinconia, troppi i ricordi che custodisce. Se ci fosse stata Antonella oggi a condurre La prova del cuoco non avrebbe retto l’emozione, avrebbe pianto, come però Beppe Bigazzi non avrebbe voluto. La Clerici ieri quando ha saputo della morte del suo Beppe avrà di certo pianto senza farsi vedere. L’aveva sentito al telefono poche settimane fa e aveva intuito che quello sarebbe stato il loro ultimo saluto. “Sempre noi” scrive la conduttrice, sono i suoi ricordi, quelli di una vita. Era un periodo fantastico per Antonella Clerici: per il Natale che lei adora, per le persone con cui lavorava e che erano una parte della sua famiglia, Beppe Bigazzi e Anna Moroni.

ANTONELLA CLERICI SALUTA ANCHE CON UN VIDEO IL SUO BEPPE BIGAZZI

Anche Elisa Isoardi e Claudio Lippi oggi hanno salutato l’ex protagonista de La prova del cuoco con un video del passato, ovviamente con lui c’era Elisa, era il 2008, la prima edizione condotta dalla nuova e attuale presentatrice mentre la Clerici era in dolce attesa





Al video di Antonella si aggiungono le lacrime di Federico Quaranta e di tutti quanti lo hanno conosciuto dietro le quinte ma c’è soprattutto il pubblico che adora quelle puntate de La prova del cuoco, siamo certi che in tanti le rivedrebbero molto volentieri in replica. Tutto così spontaneo ma con dietro tanta preparazione, esperienza, gavetta, cultura, tutto a servizio di chi attendeva ogni giorno di rivederli in tv, tutti insieme.

