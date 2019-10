Il commovente messaggio di Antonella Clerici per Beppe Bigazzi: “Non rimproverare gli angeli”

Oltre dieci anni insieme a La prova del cuoco: giornate condivise tra risate, consigli, gaffe e molto altro. Beppe Bigazzi e Antonella Clerici sono stati una coppia, a volte anche un trio con la presenza di Anna Moroni, davvero molto amata dal pubblico del mezzogiorno di Rai 1. Beppe uno che non le mandava a dire, con la lingua tagliente ma anche di una saggezza infinita. E Antonella da lui ha imparato tantissimo. Oggi la sua Antonellina non poteva non dedicargli un pensiero. Nel giorno del lutto, il giorno dell’addio, arrivano quindi le dolci parole di Antonella Clerici che ricorda via social, il suo grande amico.

LE ULTIME VOLONTA’ DI BEPPE BIGAZZI POCO TEMPO PRIMA DI MORIRE

ADDIO A BEPPE BIGAZZI: IL MESSAGGIO DI ANTONELLA CLERICI SUI SOCIAL

Ed ecco le parole di Antonella Clerici sui social:

Addio Beppe #beppebigazzi. Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo. Portero’sempre nel ❤️le tue ultime parole.Ti ho conosciuto a unomattina e con te e @annamoronireal abbiamo portato al successo la #provadelcuoco. Tanti anni insieme, indimenticabili. Tutto quello che oggi e’ di moda tu l’avevi scoperto gia’ negli anni 90. Eri avanti in tutto.Burbero dal cuore tenero. E io ti volevo bene, tanto.Mi mancherai.Si chiude un altro capitolo… ti abbraccio ricordando una delle tue celebri massime “la conoscenza fa la differenza”.Niente sara’ piu come prima. Non rimproverare troppo gli angeli se non cucinano con i prodotti giusti… sono imperfetti anche loro😘😪La tua Antonellina

Con il dolore nel cuore Antonella Clerici saluta un suo grande amico, una persona speciale che di certo ha lasciato un segno nella sua vita. “Si chiude un altro capitolo” ha scritto la conduttrice addolorata per questa perdita, come non comprendere il suo dolore.

Tanti i messaggi sui social soprattutto della gente comune che ha seguito Beppe nella sua carriera in tv e lo ha apprezzato per le sue grandi conoscenze.