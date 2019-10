Beppe Bigazzi è morto, malato da tempo non ha voluto nessuno al suo addio

Beppe Bigazzi è morto e l’annuncio della sua scomparsa sorprende tutti perché arriva dopo la cerimonia di addio, come voleva lui. Era malato da tempo Beppe, aveva 86 anni ma per tutti quelli che l’hanno seguito in tv a La prova del cuoco e non solo sembrava l’eterno ragazzo. Da tempo non si avevano sue notizie, avevamo intuito che non stesse bene dalle poche parole detto ogni tanto da Antonella Clerici, quando era ancora lei al comando del programma. Se la gente comune, il pubblico, saluta con affetto Bigazzi, chi lo conosceva ha chiesto spiegazioni sul perché non sia stata data notizia subito della sua morte, per dargli l’ultimo saluto. Forse era proprio questo che Bigazzi voleva evitare, le lacrime, l’addio, l’ultimo saluto. Immaginiamo che nel suo ultimo viaggio non ci fosse nessuno de La prova del cuoco, nemmeno Antonella Clerici o Anna Moroni. Augusto Tocci alla notizia della morte ha commentato: “Caro Paolo non ero informato E non puoi capire quanto mi dispiace è stato un grande di quelli che non è facile incontrare, riposi in pace”.

A PAOLO TIZZANINI IL COMPITO DI DARE LA TRISTE NOTIZIA DELLA MORTE DI BEPPE BIGAZZI

Lo chef caro amico di Beppe ha anche motivato il perché la notizia sia arrivato solo dopo la cerimonia di addio. Agli amici che gli hanno rimproverato di non averlo detto prima, in tempo, ha confessato: “le sue volontà sono state perentorie io avrei voluto dirtelo ma Beppe non voleva pensiamo piuttosto a una cena gaudente in suo onore”. E forse con la proposta di una cena in suo onore si intuisce che Bigazzi non voleva lacrime o forse anche inutili presenze.





Anche Anna Moroni deve avere saputo della morte del collega, con cui tante volte ha “litigato” in tv, come tutti gli altri con questo post su Facebook: “A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno un grande uomo in tutti i sensi”. Tantissimi i messaggi di condoglianze e Paolo Tizzanini che continua a rispondere a chi con vero dispiacere dopo averlo conosciuto sarà parte di un ultimo momento in suo onore.