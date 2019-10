E’ morto Beppe Bigazzi per anni amatissimo volto de La prova del cuoco

E’ morto Beppe Bigazzi: la notizia arriva oggi 9 ottobre 2019. Amatissimo dal pubblico de La prova del cuoco, Beppe per moltissimi anni è stato al fianco di Antonella Clerici nella cucina del programma di Rai 1. Negli ultimi anni, prima di essere poi riaccolto in Rai, aveva vissuto un episodio spiacevole che lo aveva allontanato dal piccolo schermo. Ma era stata sempre Antonella Clerici, in una delle ultime edizioni condotte del programma, a rivolerlo nel mezzogiorno degli italiani. Pungente, simpatico, un vero toscano, Bigazzi poteva risultare spesso anche antipatico per le sue uscite ma è stato un pilastro del programma di Rai 1.

BEPPE BIGAZZI SOSPESO DA LA PROVA DEL CUOCO PER LA RICETTA DEI GATTI

E’ MORTO BEPPE BIGAZZI: L’ADDIO ALL’AMATISSIMO VOLTO DE LA PROVA DEL CUOCO

Valdarnese, Bigazzi era un grande esperto di enogastronomia e a metà degli anni novanta entrò a Rai 1 curando la rubrica “La borsa della spesa” all’interno della trasmissione “Uno Mattina”. Dopo questa esperienza Antonella lo aveva voluto al suo fianco nel programma amatissimo del mezzogiorno. E nel 2000, insieme ad Antonella Clerici, divenne co-conduttore de “La Prova del Cuoco” ; poi come dicevamo in precedenza, Bigazzi, in seguito a un malinteso relativo a delle frasi sui gatti, lasciò la Rai per una breve parentesi Sky nel 2013. Lo avevamo rivisto nelle ultime edizioni de La prova del cuoco in compagnia anche di Anna Moroni, sua “acerrima” nemica. Bigazzi aveva 86 anni ed era malato da tempo ma non si era saputo molto della sua malattia, complice anche il fatto che dall’anno scorso Antonella Clerici non conduce più La prova del cuoco e forse non ha avuto modo di parlarne al suo pubblico.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dallo chef Paolo Tizzanini, del ristorante L’Acquolina di Terranuova Bracciolini, il comune dove Bigazzi era nato il 20 gennaio 1933. L’amico Tizzanini, con cui aveva condotto un programma su Alice Tv, ha scritto su Facebook: “A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno un grande uomo in tutti i sensi”.

