Quando Beppe Bigazzi aveva spiegato a La prova del cuoco la ricetta dei gatti con una scioccata Elisa Isoardi

E’ morto dopo una lunga malattia Beppe Bigazzi. Volto storico de La prova del cuoco, Bigazzi resterà anche nella storia della televisione per un altro motivo. Una sua uscita che gli era costata anche la sospensione dal programma di Rai 1. Nella puntata del febbraio 2010 Bigazzi parlando di cucina aveva raccontato degli aneddoti che però il pubblico del programma e gli animalisti non avevano gradito. Parlando dei gatti, Bigazzi aveva spiegato che un tempo si mangiavano: “lo si teneva per tre giorni nell’acqua del torrente” per preparare al meglio “le sue carnine bianche“.

QUANDO BEPPE BIGAZZI AVEVA RACCONTATO LA RICETTA DEI GATTI IN UMIDO A LA PROVA DEL CUOCO

Beppe Bigazzi aveva pagato caro un aneddoto raccontato proprio in una puntata de La prova del cuoco. Alla conduzione del programma di Rai 1 non c’era Antonella Clerici, in pausa per la sua gravidanza, ma Elisa Isoardi. Nel programma Bigazzi aveva raccontato di come si cucinano i gatti in umido.

Era il 2010 e la ricetta del gatto in umido aveva lasciato allibita in primis la conduttrice ma anche i milioni di spettatori che stavano seguendo il programma di Rai 1 anche perchè Bigazzi candidamente aveva ammesso di aver mangiato spesso i gatti.

In quella occasione Bigazzi era stato sospeso da La prova del cuoco. Aveva commentato con queste parole i fatti: “Ho sottolineato la bontà della carne del gatto. Io ho detto altre cose, ho ricordato che negli anni Trenta e Quaranta ho mangiato la carne del gatto come tante altre persone. E’ una cosa che è accaduta tanti anni fa e non me ne vergogno. Sono cose che oggi non si possono capire”.

Le associazioni animaliste però non avevano gradito affatto quanto detto in diretta da Bigazzi e avevano ottenuto la sua sospensione dal programma. Bigazzi era poi tornato in onda qualche anno più tardi al fianco di Antonella Clerici.

Quando Beppe Bigazzi aveva spiegato a La prova del cuoco la ricetta dei gatti con una scioccata Elisa Isoardi ultima modifica: da