A Storie Italiane il racconto di Sandro Giacobbe: il tumore di suo figlio quando aveva solo 13 anni

Nella puntata di Storie Italiane del 27 dicembre 2019, Sandro Giacobbe ha fatto emozionare e divertire il pubblico in studio e a casa con le sue canzoni ma anche con un racconto della sua vita privata. In particolare, parlando della storia di suo figlio, ha davvero commosso tutti. Una storia a lieto fine di cui oggi parla con il sorriso, conoscendo il finale, ma quando i fatti accaddero, le emozioni furono ben diverse. Nel salotto di Rai 1, il cantante parla della malattia di suo figlio. Aveva solo 13 anni quando gli venne diagnosticato un tumore.

SANDRO GIACOBBE A STORIE ITALIANE PARLA DELLA MALATTIA DI SUO FIGLIO

“E’ stato un periodo molto delicato e particolare, vissuto da un padre che non avrebbe mai voluto vivere, perchè per ogni genitore la cosa che più sta a cuore è la salute dei propri figli – spiega Giacobbe – un giorno d’estate portammo Andrea a fare un controllo perchè era tre giorni che aveva dei dolori allo stomaco. Noi pensavamo fosse un problema derivante dal calcio, e invece al Gaslini è saltato fuori che lui aveva un tumore abbastanza avanzato”. A quel punto è stato il gelo: “In quel momento la vita è finita: non esisteva nient’altro che il pensiero di come e cosa fare. Quando me l’hanno detto mi sono paralizzato, sentii il sangue che si gelava, una sensazione assurda che non mi dimenticherò mai. Sua mamma si è spaventata, è scappata e andata via”.

Sandro spiega che la vita di tutti è cambiata ma in particolare quella di suo figlio che non aveva più molto tempo per giocare visto che entrava e usciva dall’ospedale. Ma in ogni caso insieme hanno cercato di vivere al meglio, cercando di evitare che la malattia prendesse il sopravvento. Giacobbe poi conclude: ” Fortunatamente dopo 4 anni e operazioni varie, si è avviato ad una guarigione, grazie ai professori e grazie a Dio, Andrea sta benissimo, ha 35 anni, è fantastico. Non ne ho mai parlato spesso di questa cosa, ho iniziato a farlo quando lui si è iscritto all’Ail”.

