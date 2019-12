Brutta caduta per Luciana Littizzetto, è volata per strada e il suo Capodanno sarà a letto (Foto)

Nessuna buona fine e nessun buon inizio per Luciana Littizzetto che chiude il suo 2019 con una brutta caduta (foto). Un incidente per strada che gli ha causato problemi alla rotula e al polso. Luciana ha voluto mostrare il risultato della caduta e su Instagram è apparsa con la gamba completamente fasciata così come il polso, che sembra ingessato. Sembra sia letteralmente volata per strada e la disavventura è accaduta l’altro giorno ma solo questa mattina l’attrice torinese ha voluto svelarlo a tutti. Seduta sul letto di casa sorride, la sua gamba destra deve restare immobile e anche il polso non può muoverlo. “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso” è il suo commento nella didascalia accanto alla foto scelta ma in compenso il sorriso c’è sempre e il pollice è alzato.

INCIDENTE PER LUCIANA LITTIZZETTO, GLI AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE DEI COLLEGHI

Non si sa se la Littizzetto sia caduta per le strade di Torino o l’incidente sia avvenuto in montagna, sulla neve, dove forse era in vacanza in questo periodo di feste. Riposo forzato per la protagonista di Che tempo che fa. Ed è dal suo gruppo di lavoro che è subito arrivato il primo messaggio: “Facciamo tanti auguri di pronta guarigione alla nostra Luciana Littizzetto”.





Il pubblico si preoccupa per lei: “Senza di te non è domenica”, c’è chi invece tenta di sdrammatizzare chiedendo se sia caduta dalla scrivania di Fabio Fazio. Antonella Clerici, Michelle Hunziker, Filippa Lagerback, Paola Barale, Paola Marella, Patrizia Pellegrino, Natasha Stefanenko e tanti altri colleghi, tutti increduli e dispiaciuti per quanto le è accaduto. Come sempre intorno a Luciana c’è tanto affetto. Sarà un periodo duro da superare ma niente che non si possa risolvere con tanta pazienza.





