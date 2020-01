Me Contro Te: chi sono Luì e Sofì, la coppia più famosa del web che sbanca al botteghino

Oggi parliamo di Me Contro Te, per capire chi sono Luì e Sofì, la coppia più famosa del web. I loro video sono seguitissimi su Youtube e il loro successo è davvero inarrestabile. A seguire la coppia sono soprattutto i bambini al di sotto dei 10 anni. Il fatto di essere delle webstar li ha portati comunque a raggiungere un successo sempre più ampio di cui vi parliamo di seguito.

Non è un caso che al botteghino il loro film registri ogni giorno incassi da record: il pubblico che li segue con tanto affetto sui social ha riempito anche le sale, dimostrando di essere davvero fedele alla giovanissima coppia.

Chi sono Luì e Sofì e quanti anni hanno: sono fidanzati? Ecco il primo video

Luì e Sofì sono due ragazzi giovani. I loro nomi per intero sono Luigi Calagna e Sofia Scalìa. Lui è nato il 6 dicembre 1992 e lei il 14 maggio 1997. Sono due youtuber siciliani che si sono incontrati a Palermo, la loro città. Hanno iniziato a frequentarsi e a quanto pare lui si è invaghito di lei a tal punto da corteggiarla per circa sei mesi mentre Sofì non voleva saperne. A un certo punto ha ceduto e i due sono diventati una coppia nella vita e, a questo punto, anche nel lavoro. Si fidanzano nel gennaio del 2013 e pian piano matura in loro l’idea di aprire un canale Youtube divertente, con video simpatici e con un target ben preciso, quello dei bambini. Ovviamente si preparano per un po’ di tempo e il loro primo video viene pubblicato su Youtube il 4 ottobre del 2014.

Al primo video ne seguono diversi, tutti simpatici. La loro complicità in un primo momento era stata scambiata per amicizia, se non addirittura per fratellanza. Solo in seguito i due hanno spiegato ai loro piccoli fans di essere fidanzati.

Oltre ai loro video simpatici ci sono anche quelli con le domande di chi li segue, alle quali rispondono sempre con la loro tipica ironia.

Gli argomenti del loro canale Youtube e la creazione di un secondo canale

Il canale Youtube di Luì e Sofì si chiama ovviamente Me Contro Te. Ma di cosa parlano i loro video? Si tratta di challenge, vlog, video tag, parodie che fanno impazzire i bambini al di sotto dei 10 anni. In meno di un anno dall’apertura del loro canale, i Me Contro Te raggiungono ben 100 mila iscritti, un traguardo davvero ottimo per due ragazzi così giovani. La coppia diventa amatissima e fa sognare i bambini. Tanto è il loro successo che, nel 2016, aprono un altro canale Youtube di successo: Me Contro Te Music. Il primo canale conta ora 4,61 milioni di iscritti, mentre il secondo ne ha ben 1,24 milioni. Insomma, non male per due giovani che hanno fatto della loro simpatia un vero e proprio lavoro. Ecco di seguito una delle loro canzoni.

L’arrivo del film Me Contro Te: di cosa parla?

Il loro enorme successo li ha portati lontano e così è uscito il loro primo film al cinema. Ma di cosa parla? Gli argomenti, i filmati, ricordano in maniera fedele i loro video di Youtube. Proprio per questo i bambini sono letteralmente impazziti. Il film si intitola Me Contro Te – La Vendetta del Signor S. e di seguito potete vedere il trailer.

Tra i video maggiormente di successo della coppia ci sono quelli in cui rispondono alla challenge di un ipotetico Signor S., il cattivo della situazione. Dunque nel film si vedono scherzi con lo slime, prove di abilità che piacciono molto al loro pubblico. Insomma, Luì e Sofì sono un vero e proprio fenomeno con un gruppo di fans corposo, la cui età è al di sotto dei 10 anni. Tanto è il gradimento che ottengono da dar vita anche a prodotti ufficiali, che potete vedere sul loro sito internet. Non è un caso che i principali temi per le feste di compleanno dei bambini riguardino proprio Me contro Te.

Sulla loro pagina Instagram contano oltre 1,5 milioni di followers ma il vero successo è per i loro video che sono amatissimi e seguitissimi dal pubblico dei piccini. Sono tantissimi poi i profili non ufficiali della coppia, sempre molto seguiti dai fans.