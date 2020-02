Elettra Lamborghini una bomba di energia all’Ariston e twerka a Sanremo 2020: è storia (VIDEO)

Ieri sera, mercoledì 5 febbraio 2020, è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Nel corso del lunghissimo appuntamento, si sono esibiti gli altri dodici cantanti in gara per i Big e tra di loro c’era pure Elettra Lamborghini. La Twerking Queen è scesa dalle scale del Teatro Ariston con una tuta mono spalla rosa cipria glitterata, molto sbarazzina ma sicuramente le stava a pennello e rispecchiava molto il suo stile. Elettra Lamborghini si è esibita con il suo brano Musica (e il resto scompare). Ma Elettra, come prevedibile, non si è limitata solo a cantare ma anche ballato trascinata dalla musicalità della sua canzone.

Elettra Lamborghini elimina l’ansia da Sanremo con il twerk e si conferma la regina

Elettra Lamborghini, come aveva già confessato sui social network, era molto preoccupata per l’esibizione sul prestigioso palco del Teatro Ariston. L’artista conosciuta da mezzo mondo, nonostante si sia esibita in tantissime città del cosmo, era in preda all’ansia (e la cosa è stata fatta notare pure da Fiorello subito dopo la performance). L’agitazione è stata sconfitta però, almeno così ci è sembrato, quando è partita la musica, la sua musica e ha potuto cantare finalmente la sua canzone. Ma ve lo abbiamo anticipato: Elettra ha anche ballato. Lei è la regina del twerking e nemmeno sul palco del Festival di Sanremo 2020 ha potuto non fare la mossa che ormai è un vero marchio di fabbrica della cantante italiana. La Lamborghini si è confermata ancora una volta la Queen indiscussa!

Elettra Lamborghini energia e twerk sul palco di Sanremo 2020 ma divide il pubblico

La sua incredibile energia ha travolto il pubblico soprattutto sui social network, popolato dai suoi tantissimi fan. Ma Elettra Lamborghini è una classica artista che divide come è successo già con altri cantanti che si sono esibiti a Sanremo. Alcuni utenti del popolo del web pensano infatti che la giovane artista abbia esagerato portando all’Ariston il twerk. Al contrario molti altri difendo la bellissima Elettra per essere rimasta se stessa anche in questa occasione e la apprezzano per la sua personalità e il suo carattere umile e semplice, oltre che il suo talento. E voi che cosa ne pensate della performance di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020? Per noi è stata una vera bomba!