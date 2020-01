Brani Sanremo 2020, Elettra Lamborghini canta Musica ( e il resto scompare): il testo

C’è sicuramente grande attesa per l’arrivo di Elettra Lamborghini a Sanremo. Forse se un paio di anni fa ci avessero detto che sul palco dell’Ariston sarebbe salita la regina del twerking non ci avremmo creduto e invece…Amadeus ha scelto per il suo Sanremo 2020 la canzone di Elettra Lamborghini che si intitola proprio musica e che, a detta della cantante, è bellissima proprio perchè mette al centro la musica ( non a caso si intitola proprio Musica il sottotitolo del brano è “e il resto scompare).

Il brano, secondo chi lo ha ascoltato, è particolarmente travolgente, come del resto è nello stile della Lamborghini che a Tv, sorrisi e canzoni racconta di esser stata così felice ed entusiasta di questa canzone di averla registrata anche se aveva 39 di febbre appena ha potuto.

BRANI SANREMO 2020, ELETTRA LAMBORGHINI CANTA MUSICA: ECCO IL TESTO

Non ci resta che leggere il testo di questa canzone

MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE)

di D. Petrella – M. “Canova” Iorfida – D. Petrella

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia – Milano

Elettra, Elettra Lamborghini Mi piace la musica fino al mattino Faccio casino lo stesso ma non bevo vino Ridi cretino La vita è corta per l’aperitivo Innamorata di un altro cabrón Esta es la historia de un amor Non mi portare a Parigi o ad Hong Kong Tanto lo sai che poi faccio così (faccio così) Cado cado, per la strada parla piano piano Questa notte dormo sul divano Altro che pensare a te Tanto qui resta la Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella” Io non ho mai smesso di sorridere E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta” Tutto quello che resta quando penso a te è Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Mi piace guardare le luci dell’alba Girare nuda per casa e nessuno mi guarda Quanto ti manca Sì, mi hai chiamato col nome di un’altra Innamorata di un altro cabrón Esta es la historia de un amor Ci stavo male per te e ora no Tanto lo sai che io faccio così (faccio così) Sola sola, ti ho dato tutto e ancora ancora Resto qui e non dico una parola Altro che pensare a te Tanto qui resta la Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella” Io non ho mai smesso di sorridere E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta” Tutto quello che resta quando penso a te è Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Innamorata di un altro cabrón Esta es la historia de un amor (de un amor) E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella” Io non ho mai smesso di sorridere E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta” Tutto quello che resta quando penso a te è Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare Musica e il resto scompare

Si ballerà con la canzone di Elettra Lamborghini che ci parla un po’ d’amore, un po’ della sua vita scanzonata? Sembrerebbe proprio di si non a caso, tra l’altro, il brano mira anche a conquistare l’Italia si, ma anche altri paesi. Elettra che ha forti legami con i paesi sudamericani, sceglie di inserire delle strofe in lingua spagnola per dare un tocco di “calor” al suo brano. E anche questa è una grande novità per Sanremo, il festival della musica italiana che apre quindi anche a contaminazioni con altre lingue.