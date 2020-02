Marco Sentieri a Vieni da me è il super favorito delle Nuove Proposte di Sanremo 2020: “Siamo tutti Billy Blu” (Foto)

Billy Blu di Marco Sentieri per Sanremo 2020 è il brano che al primo ascolto arriva a tutti, la voce del cantautore campano aggiunge molto alle parole che ha scritto confidando che siamo tutti Billy Blu (foto). Stasera si conoscerà il nome del vincitore tra coloro che non sono ancora Big; quattro in finale ma Marco Sentieri a Vieni da me e non solo sembra essere il favorito. “Siamo tutti Billy Blu, penso che a tutti nella vita ci è capitato di subire una scortesia, al lavoro o a scuola”. Il tema si allarga a tutti, oggi è la giornata del cyberbullismo, nelle scuole i ragazzi hanno potuto confrontarsi e ascoltare molto su questo argomento ma è la musica che può arrivare prima di tutto e tutti. Caterina Balivo desiderava avere Marco nella puntata di oggi di Vieni da me, consiglia alle mamme di fare ascoltare più volte la sua canzone ai figli più piccoli e più grandi.

MARCO SENTIERI A VIENI DA ME ORGOGLIOSO DELLA SUA CANZONE

E’ un papà e sua figlia l’anno prossimo inizierà le elementari: “Bisogna stare attenti” ha commentato preoccupato per il futuro. Sono tutti entusiasti non solo di Billy Blu ma anche di come Sentieri si pone, è un artista che comunica anche quando non è accompagnato dalla musica. Grazia di Michele ospite in studio si complimenta non solo per la tematica scelta per Sanremo ma anche per la sensibilità e l’intelligenza con sui parla. Lo ritiene musicalmente bravissimo e non ha da dargli consigli se non di continuare così, con la sicurezza che sta facendo una bella cosa non solo per lui ma per tutti gli altri.

Anche Paolo Vallesi è nello studio di Vieni da me, colpito dalla spontaneità e dalla schiettezza di Marco. Stasera la finale per le Nuove Proposte, non c’è dubbio che Billy Blu sia la proposta più interessante.