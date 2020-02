Sanremo 2020 quarta serata 7 febbraio: la scaletta, i 24 BIG, ospiti e il ritorno di Fiorello

E Amadeus cala il tris: anche la terza serata del Festival di Sanremo è da record, con quasi 10 milioni di spettatori davanti alla tv. E questa sera si continua con una nuova lunga, lunghissima serata anche perchè oggi scopriremo il vincitore delle nuove proposte e ascolteremo, di nuovo, tutte e 24 le canzoni in gara. Non ci saranno i 40 minuti di monologo di Benigni ma anche la scaletta della quarta serata non si fa mancare nulla e immaginiamo che anche oggi 7 febbraio 2020, si finirà molto molto tardi.

Grande attesa per il ritorno di Fiorello che, dopo l’assenza di ieri, il giovedì era la sua serata di riposo, tornerà sul palco dell’Ariston. Ci aspettiamo tra l’altro due cose dal comico: la prima che arrivi vestito da coniglio, con il costume de Il cantante mascherato ( lo aveva promesso in relazione agli ascolti della seconda serata e quindi dovrà farlo). E poi qualche battuta sulla presunta polemica con Tiziano Ferro: tra i due c’è davvero maretta o, come pensa qualcuno, si tratta di una invenzione per dare ai giornalisti qualche argomento di cui discutere?

Vedremo…Ma intanto torniamo a noi con la scaletta della quarta serata del Festival. Vediamo tutto quello che succederà il 7 febbraio 2020.

SANREMO 2020 LA QUARTA SERATA: SI PROCLAMA IL VINCITORE DELLE NUOVE PROPOSTE

Tecla Insolia, Leo Gassman, Fasma e Marco Sentieri sono le 4 nuove proposte che questa sera si sfideranno per contendersi il titolo. Per quanto riguarda le votazioni, ricordiamo che stasera Votano Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%).

Leo Gassmann vs Fasma

Tecla vs Marco Sentieri

Intorno alle 21,40 ci dovrebbe essere la premiazione

SANREMO 2020 LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA DEL FESTIVAL

La scaletta della quarta serata del festival sarà resa nota, in toto, solo intorno alle 19 di oggi. Durante la conferenza stampa invece scopriremo quello che è l’ordine di uscita dei 24 BIG in gara che questa sera riproporranno le loro canzoni. Alla fine della puntata ci sarà una nuova classifica provvisoria, anche in questo caso oggi a votare la Demoscopica, la Stampa e il televoto.

In apertura ci sarà la classifica generale dopo le prime tre serate

in aggiornamento

Iniziamo quindi con l’ordine di uscita dei BIG

Paolo Jannacci

Rancore

Giordana Angi

Francesco Gabbani

Gualazzi

Anastasio

Pinguini Tattici

Elodie

Riki

Diodato

Irene Grandi

Achille Lauro

Piero Pelù

Tosca

Zarrillo

Junior Cally

Le Vibrazioni

Alberto Urso

Levante

Bugo e Morgan

Rita Pavone

Enrico Nigiotti

Elettra Lamborghini

Marco Masini

SCALETTA 7 FEBBRAIO 2020: TUTTA LA SERATA CHE SI CONCLUDERA’ DOPO LE 2

Ed ecco l’ordine di uscita definitivo

Apertura. Ingresso Amadeus

Semifinale Nuove Proposte

Tecla contro vs Sentieri + verdetto

Leo Gassmann vs Fasma + verdetto

Finale Nuove Proposte

Amadeus e Fiorello

Proclamazione vincitore Nuove Proposte

Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso”

Tiziano Ferro. Medley “L’ultima notte al mondo”/”Ti scatterò una foto”/”L’amore è una cosa semplice”

Rancore – “Eden”

Giordana Angi – “Come mia madre”

Dua Lipa canta “Don’t start now”

Francesco Gabbani – “Viceversa”

Raphael Gualazzi – “Carioca”

Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”

Snodo pupazzi con la Clerici

Anastasio – “Rosso di rabbia”

Ingresso Francesca Sofia Novello

Elodie – “Andromeda”

Tiziano Ferro canta “Portami a ballare”

Riki – “Lo sappiamo entrambi”

Fiorello con Tony Renis

Diodato – “Fai rumore”

Discesa Antonella Clerici

Irene Grandi – “Finalmente io”

Ghali. Ingresso ed esibizione. “Cara Italia” con finale/”Wily Wily”/”Boogieman” + nuovo singolo “Good Times”

Achille Lauro – “Me ne frego”

Piero Pelù – “Gigante”

Gianna Nannini e Coez. Cantano “Motivo” + medley Nannini “Ragazzo dell’Europa”/ “Meravigiosa creatura”/ “Sei nell’anima”

Omaggio a Vincenzo Mollica

Seconda discesa Francesca Novello

Tosca – “Ho amato tutto”

Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango”

Junior Cally – “No grazie”

Le Vibrazioni – “Dov’è”

Alberto Urso – “Il sole ad est”

Levante – “Tikibombom”

Antonella Clerici

Bugo e Morgan – “Sincero”

Rita Pavone – “Niente (Resilienza 74)”

Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”

Elettra Lamborghini – “Musica (e il resto scompare)”

Marco Masini – “Il confronto”

Classifica Sala stampa

SANREMO 2020 QUARTA SERATA: LE SIGNORE DEL FESTIVAL PER IL VENERDI’

Le signore del Festival al fianco di Amadeus nella puntata di oggi saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

SANREMO 2020 GLI OSPITI DELLA QUARTA SERATA 7 FEBBRAIO 2020

Gli ospiti previsti Dua Lipa, Johnny Dorelly annunciato non ci sarà per problemi di salute, Gianna Nannini (che canterà “La differenza” ed un medley) e Ghali (che si esibirà con il suo nuovo singolo ed anche lui con un medley). Ci sarà Tony Renis. E arriva anche Coez.

E ovviamente Tiziano Ferro e Fiorello che avevano annunciato anche una esibizione i duetto, sulle note di Finalmente tu, vedremo se lo faranno mettendo anche a tacere le varie polemiche delle ultime ore.