Vittorio Sgarbi vs Barbara d’Urso la polemica continua: “Un ospite non si caccia mai, ti denuncio, ti porto in tribunale”

“Un ospite non si caccia mai, impara la buona educazione. Ti porterò in tribunale, imparerei l’educazione in tribunale ” ha detto Vittorio Sgarbi questa mattina in un video con il quale commenta quello che è successo nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri, 23 febbraio 2020. Vi abbiamo già raccontato della lite che c’è stata tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi nella puntata del 23 febbraio 2020 del programma di Canale 5 ma questa mattina, con un video di circa 4 minuti, il critico ha voluto commentare quanto successo ieri, puntando ancora una volta il dito contro la conduttrice. A quanto pare gli insulti volati ieri in trasmissione non sono bastati. Sgarbi punta nuovamente il dito contro la conduttrice e prova a fare una ricostruzione di quelli che sono i fatti, iniziando dal principio, spiegando perchè ha deciso di accettare La pupa e il secchione e quella che era la sua mission..

VITTORIO SGARBI ATTACCA BARBARA D’URSO: DOPO LA LITE A LIVE, PRONTI ALLA DENUNCIA

Sgarbi non sembra essere in nessun modo pentito di quello che è successo nella trasmissione ieri, anzi, continua ad attaccare la d’Urso definendola una persona “maleducata e non in grado di condurre una trasmissione senza creare contrasti inutili “.

“Un ospite non si caccia mai, impara la buona educazione. Ti porterò in tribunale, imparerei l’educazione in tribunale” dice Sgarbi nel suo video. E in merito al capitolo raccomandazioni: “Berlusconi mi ha raccomandato anche te, cara signora D’Urso. Mi ha detto: è molto brava, è molto simpatica. E quale vantaggio potevo dare io a te? Quindi se non capisci l’italiano, se vuoi fare la moralizzatrice che moralizza il mondo, no. Non ci sto“. E conclude: “Un ospite non si caccia mai, impara la buona educazione“.

Per voi il video integrale dello sfogo di Vittorio Sgarbi, dobbiamo poi aspettarci una replica di Barbara e un nuovo faccia a faccia?