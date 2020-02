A Live pesanti offese di Vittorio Sgarbi a Barbara d’Urso: lei lo caccia dallo studio, lui la insulta (VIDEO)

Durante la puntata di ieri sera di Live – Non è la d’Urso, domenica 23 febbraio 2020, è successo uno spiacevole episodio che ha visto protagonista proprio la stessa Barbara. Vittorio Sgarbi, tra gli ospiti del programma di Canale 5, ha offeso la conduttrice tant’è che lei ha deciso di mandarlo via dal suo studio. Durante la fascia dedica a La pupa e il secchione, Sgarbi ha affermato che Stella, una delle pupe, è una raccomandata di Berlusconi. Barbara d’Urso è subito intervenuta dopo la frase di Vittorio chiarendo che è una falsità. La conduttrice si è dissociata dalla dichiarazione di Vittorio Sgarbi che poi si è lasciato andare a delle offese pesanti.

Vittorio Sgarbi offende Barbara d’Urso a Live: ecco che cosa ha affermato sulla conduttrice

Barbara d’Urso si è detta imbarazzata dopo le affermazioni di Vittorio Sgarbi sulla pupa Stella. “Lo ha detto anche di te (Berlusconi): ‘è una bella ragazza la d’Urso” ha affermato Sgarbi. “Ti ha raccomandato pure me? Ma sai quanti calci nel c*** che ti do?” ha cercato di ironizzare la conduttrice. “Perché parli in questo modo? Sei peggio della Mussolini” ha risposto Vittorio Sgarbi. Da lì Sgarbi si è scatenato con una serie di parolacce contro la conduttrice di Live – Non è la d’Urso. “I calci nel c*** li dai a tua nonna” ha detto Sgarbi a Barbara. La d’Urso ha poi detto all’uomo di lasciare lo studio e lui ha ripetuto più volte: “Vai via tu”. “Io non me ne vado affatto e vai a fare in c***” ha affermato ancora. La padrona di casa di Live ha pregato Vittorio Sgarbi di andare via dallo studio più volte ma lui ha continuato ad attaccare la conduttrice.

Vittorio Sgarbi attacca e offende Barbara d’Urso durante l’ospitata a Live

“Non ti devi permettere di farmi delle prediche, pensa alla tua vita inutile. Non hai mai fatto un c**** in vita tua” ha poi continuato Vittorio Sgarbi mentre Barbara d’Urso lo invitava a lasciare lo studio. “Vai via tu” ha affermato ancora Sgarbi. “Io non vado via, è la mia trasmissione” ha risposta la d’Urso. Insomma la situazione è davvero degenerata a Live tant’è che Barbara ha deciso di andare in pubblicità affermando: “Tanto lui non vince qua”. Al ritorno in onda però, Vittorio Sgarbi è ancora sul divano di Live. “Vittorio io ti ignoro. Sei così cafone che ti ignoro” ha affermato la d’Urso mentre Sgarbi continuava ad attaccarla.

Una puntata davvero complicata quella di ieri sera per la nostra Barbara che è dovuta andare in diretta senza il suo pubblico in studio e che poi è stata offesa da uno dei suoi ospiti. Voi che cosa ne pensate rispetto a quello che è accaduto tra Vittorio Sgarbi e Barbara d’Urso a Live? Sgarbi chiederà scusa e continuerà ad essere ospitato nei programmi della conduttrice?

Ecco qui il video:

Vittorio Sgarbi perde il controllo e litiga con @carmelitadurso. Ora a Live #noneladurso pic.twitter.com/5WBvoswAVO — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 24, 2020

Che dire…