Il doloroso addio ad Andrea, genero di Ornella Muti e marito di Carolina: “Ci amava più di ogni cosa”

E’ straziante il dolore che Carolina e i suoi due figli, e tutte le persone che amavano Andrea, stanno vivendo in queste ore. Se n’è andato dopo una lunga lotta contro la malattia, come un guerriero che ha cercato di non arrendersi mai. A dare l’annuncio è stata proprio Carolina Fachinetti, figlia di Ornella Muti, salutando con le immagini di un grande amore il suo adorato marito. Andrea ci lascia, sopraffatto dalla malattia contro la quale ha lottato fino all’ultimo. Si era ammalato di tumore al cervello tre anni fa.

Oggi, poche ore dopo l’annuncio sui social che lei stessa ha dato, Carolina posta un nuovo messaggio per il suo Andrea e per i suoi figli, uno di 5 e di 3 anni: continuerà a parlare ogni giorno a loro del papà in modo che mai possano dimenticarlo. “Papa speciale..te lo racconterò ogni giorno poiché nn perderai mai il suo ricordo.. purtroppo se ne è andato troppo presto ma tutto quello che ha fatto lo ha fatto per voi. Ci amava più di ogni cosa..buongiorno papà ” ha scritto Carolina pubblicando una foto dove Andrea tiene in braccio uno dei loro figli.

E’ MORTO ANDREA FACCHINETTI IL GENERO DI ORNELLA MUTI: LO STRAZIO DI CAROLINA

Ieri queste parole per dire addio sui social ad Andrea:

Ti ricordo così. Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardò i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che nn tutti i super eroi hanno la maschera. Anzi i più forti sono tra noi. E tu.. che dire Andrea mio..tu eri vita. E senza di te.. nn so..fino ad incontrarti ho scambiato bene per amore. Ma tu.. l’Amore vero, quello con la A maiuscola. Ti amo tutto il resto è superfluo. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre. Ora l’unico modo che [email protected] dimostrarlo e dando ai nostri piccoli angeli tutto l’amore anche da parte tua. Ripetitiva lo so. Spero che mi guiderai da li [email protected] ti prometto che ogni scelta che prenderò sarà col pensiero di quello che avresti voluto

