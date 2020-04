Giancarlo Magalli veste i panni di vigile urbano nella sua Roma in lockdown tra autocertificazioni e multe

Non tutti sanno forse della passione di Giancarlo Magalli per il vigile urbano. Un sorta di hobby-lavoro che fa da anni come volontario nella sua Roma. E sta continuando anche in queste difficili settimane per l’Italia intera. Alla rivista DiPiù racconta di questa esperienza insolita visto il lockdown di Roma come dell’Italia intera.

“In questi giorni mi occupo di posti di blocco. Nella pattuglia siamo in sei o sette, perché i mezzi da controllare sono tanti e c’è sempre molto da fare: verificare le autodichiarazioni, i documenti d’identità e quelli dell’auto, tenere un occhio su eventuali ambulanze per favorirne il passaggio… Mi devo occupare solo di auto e moto non dei pedoni. Ma se noto un assembramento di persone, intervengo anche per quello“. Il “lavoro” da volontario di Magalli inizia nel pomeriggio perchè si sa, al mattino c’è l’altro suo grande amore, la televisione. I Fatti vostri resistono nonostante le restrizioni e i tanti cambiamenti che sono stati affrontati. E così dopo i saluti con il programma di Rai 2 scende in strada.

Da anni infatti Giancarlo Magalli è volontario della Polizia municipale, corpo nel quale ha scalato tutti i gradi gerarchici “Oggi sono maggiore, in procinto di diventare colonnello“. Magalli dà anche le multe, però ammette “La maggior parte dei cittadini sta rispettando le restrizioni“.

A essere un po’ preoccupate per questa vita piena di impegni che il conduttore ha sono in particolare le sue figlie che lo rimproverano spesso facendogli notare che forse a una certa età dovrebbe evitare di correre rischio. Soprattutto in questo periodo, vista l’emergenza del coronavirus. Ma Magalli non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo impegno per la comunità. “Un vigile urbano non può proprio chiamarsi fuori“ ha commentato il conduttore.

