Martina Beltrami attacca l’ex “collega” di Amici dopo la bufera sui social: “sei di uno schifo inammissibile”

Dopo quello che è accaduto ieri su Instagram in queste ore sta esplodendo una vera e propria bomba tanto che, anche il manager dell’ex cantante di Amici Daniel, che sui social si fa chiamare Daniel Cosmic, è dovuto intervenire per mettere ordine nella questione. Pochi minuti fa Francesco Facchinetti ha deciso di chiudere i profilo di Daniel ma prima ancora che si prendesse questo provvedimento, molti ex allievi del talent di Canale 5, avevano commentato i fatti accaduti. Tra questi anche Martina Beltrami, ex allieva di Amici 19, che ha deciso di dire la sua anche perchè molti commentatori, facevano notare che il problema fosse nella partecipazione a un talent che poi genera “elementi” di questo genere. Martina ha difeso il talent e ha fatto anche bene, perchè chiaramente nessuno è responsabile delle azioni di un singolo. “Sei di uno schifo inammissibile” ha scritto Martina su Instagram riferendosi a Daniel. Ma che cosa è successo?

Daniel ieri, nel corso di una diretta con i suoi fans, ha offeso e umiliato delle ragazzine che lo stavano seguendo ( potete leggere qui tutta la vicenda).

Subito molte persone hanno fatto notare quello che stava accadendo, provocando anche l’ira di altri ex allievi di Amici ma anche quella di influencer che sono subito scesi in campo per difendere le ragazzine coinvolte nella vicenda.

LE PAROLE DI MARTINA BELTRANI CONTRO DANIEL COSMIC

Martina decide di prendere posizione e sui social scrive:

“E per tutti quelli che scrivono ecco un altro prodotto di Amici, Amici non crea questo. Ve lo assicuro. Amici ti da modo di farti conoscere, di diffondere la tua arte, di crescere e di tratta come se fossi un figlio” .

Sottolinea poi che offendere delle ragazzine che hanno magari 14 anni e non hanno neppure modo di difendersi è davvero inqualificabile e trova squallido che tutto questo possa ancora in qualche modo andare di moda.

Martina Beltrami attacca l’ex “collega” di Amici dopo la bufera sui social: “sei di uno schifo inammissibile” ultima modifica: da