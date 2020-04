Francesco Facchinetti manager di Daniel gli chiude il profilo Instagram: “Chi sbaglia paga”

Avrà fatto bene Francesco Facchinetti a bloccare il profilo social del cantante Daniel, ex allievo di Amici 18, dopo quello che era successo in una sua diretta instagram? Se lo stanno chiedendo in tanti mentre c’è una doppia interpretazione del gesto. Facchinetti spiega che ha chiuso il profilo instagram perchè Daniel ha bisogno di una lezione mentre c’è chi fa notare che la scelta è stata presa solo per evitare che migliaia di followers si disperdessero…

Francesco Facchinetti è il manager di Daniel, ex allievo di Amici e cantante che aveva ieri all’attivo oltre 350 mila followers su Instagram. Nelle ultime ore, dopo quello che ha combinato in una diretta, ne stava perdendo a migliaia, oltre che a finire in una bufera mediatica che probabilmente non si aspettava.

FRANCESCO FACCHINETTI CHIUDE L’ACCOUNT DI DANIEL SU INSTAGRAM

Ed ecco le parole di Francesco Facchinetti

A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso.

Ma non tutti pensano che questa scelta possa servire al giovane. Su twitter tra i commenti si legge: “ Io sono dell’idea che questo ragazzo non imparerà nulla ma presto ritornerà sui social lo stesso di sempre. La lezione di vita che avrebbe meritato sarebbe stata la perdita di follower, ragazzi del genere devono dare esempio sopratutto perché seguiti da giovanissimi “. Va detto che nel giro di poche ore, erano state tante le persone a smettere di seguirlo. E c’è persino chi pensa che la scelta di chiudere il profilo serva per evitare un crollo. E infatti Valentina fa notare: “Il profilo doveva restare aperto e doveva sorbirsi la perdita di followers, così magari gli serviva da lezione. “

I commenti in ogni caso non mancano. “Purtroppo non dovrebbe imparare una lezione in seguito ad una punizione. Un bambino non diventa più “sensibile” se gli sequestri il suo gioco preferito. Spero comunque cambi in meglio. Nella diretta ho rivisto gli stessi modi dei bulli che non mi davano tregua a scuola. Triste. ” ha scritto Fran Altomare, anche lui molto seguito sui social.

Intanto sui social continua a spopolare l’hashtag #DanielCosmicIsOverParty